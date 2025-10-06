Ernia raddoppia Milano: nuova data il 29 marzo 2026 all’Unipol Forum

Dopo il sold out del 28 marzo, Ernia aggiunge una seconda serata al Forum di Assago, Milano. Sei appuntamenti nei palasport a marzo 2026 con il nuovo album “Per Soldi e Per Amore” ai vertici delle classifiche.

Dopo l’annuncio del “SOLO PER AMORE Tour Live 2026”, Ernia comunica il tutto esaurito della data di sabato 28 marzo 2026 all’Unipol Forum di Assago e aggiunge così una nuova serata in programma domenica 29 marzo 2026, sempre al Forum, alle porte di Milano. La tournée riporterà nei palasport le hit dell’artista insieme ai brani di “Per Soldi e Per Amore”.

“Per Soldi e Per Amore”: numeri, singoli e formati

Per Ernia è un momento particolarmente felice e fortunato. Il suo album “Per Soldi e Per Amore” continua la sua corsa ai vertici delle classifiche: attualmente è #2 nella classifica FIMI/NIQ tra gli album più venduti. Nei singoli, “Fellini” feat. Kid Yugi è al #2 e “Per Te” al #3, mentre “Fellini” è stabilmente al #1 sulle graduatorie streaming di Spotify Italia ormai da giorni.

Al debutto, il disco ha esordito al #1 FIMI/NIQ, guidando anche le classifiche di CD, vinili e musicassette; sette i brani entrati nella Top 10 FIMI/NIQ dei singoli che al momento vede in prima posizione Questa Domenica di Olly e Juli, alla sua quinta settimana di presenza nella chart ufficiale italiana.

Ernia, album e tour

L’album è disponibile in digitale e nei formati fisici: CD e Vinile Standard, CD autografato da collezione, Vinile autografato (sold out), Vinile Deluxe (sold out) e le speciali edizioni in vinile autografato numerato “Per Soldi” e “Per Amore”. Dal 19 settembre è in radio il singolo “Per Te”, accompagnato dal videoclip ufficiale.

I biglietti della seconda data milanese saranno disponibili da domani online su Vivoconcerti.

Ernia, una carriera in crescita

Ernia – al secolo Matteo Professione, nato a Milano nel 1993 – è tra le voci più riconoscibili del rap italiano. Dalle origini nel quartiere QT8 ai traguardi di “Come uccidere un usignolo” (platino) e “68” (doppio platino), fino al successo di “Gemelli” multiplatino con i singoli “Superclassico” e “Ferma a guardare”. Nel 2022 pubblica “Io non ho paura” (triplo platino) e debutta nei palasport con un tour sold out. Nel 2023 firma la hit “Parafulmini” (triplo platino) con Fabri Fibra e Bresh; nel 2024 è in “Istinto Animale” di Don Joe con Annalisa e Gué. Oltre 2,5 miliardi di streaming, 42 platini e 20 ori.

Ernia, “SOLO PER AMORE Tour Live 2026”

Giovedì 19 marzo 2026 — Jesolo (VE) Palazzo del Turismo [data zero]

Domenica 22 marzo 2026 — Roma Palazzo dello Sport

Martedì 24 marzo 2026 — Napoli Palapartenope

Giovedì 26 marzo 2026 — Firenze Mandela Forum

Sabato 28 marzo 2026 — Milano Unipol Forum — SOLD OUT

Domenica 29 marzo 2026 — Milano Unipol Forum — NUOVA DATA