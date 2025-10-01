Ernia annuncia il “Solo per amore Tour Live 2026” – | Le date dei concerti

Dopo il debutto record del nuovo album Per Soldi e per Amore, Ernia torna dal vivo con cinque date nei principali palasport italiani: un viaggio tra hit e brani inediti, dalla data zero di Jesolo al gran finale all’Unipol Forum di Milano.

A distanza di poche ore dai festeggiamenti per la prima posizione nella classifica album FIMI (anche per CD, vinili e musicassette) di Per Soldi e per Amore, Ernia lancia il suo tour nei palasport, cinque date a partire da marzo.

Ernia, dopo le classifiche in tour

È davvero un momento eccellente per Ernia che ha lanciato in modo estremamente aggressivo su tutti i mercati le canzoni del suo ultimo album: basti pensare che ben sette canzoni pubblicate anche come singolo sono entrate in Top 10 Italiana facendo da cornice a un album che alla prima settimana di presenza è immediatamente entrato al vertice della classifica.

Ora il rapper milanese annuncia anche il “Solo per Amore Tour Live 2026”, una serie di appuntamenti che lo riporteranno nei palasport a marzo. Un’occasione per ascoltare, per la prima volta dal vivo, il nuovo repertorio insieme alle hit che stanno consacrando questo momento come uno dei più felici della sua carriera.

Il tour di Ernia

Il tour partirà giovedì 19 marzo con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi toccare Roma (domenica 22 marzo, Palazzo dello Sport), Napoli (martedì 24 marzo, Palapartenope), Firenze (giovedì 26 marzo, Mandela Forum) e chiudersi sabato 28 marzo con il gran finale all’Unipol Forum di Milano.

Sul palco, oltre ai classici, troveranno spazio tutte le tracce di Per Soldi e Per Amore, album disponibile dal 19 settembre in digitale e in diversi formati fisici (tra cui CD, vinili standard e versioni autografate ormai sold out), spinto anche dal singolo “Per Te” attualmente in rotazione in radio ma anche dal successo di “Fellini” che con Kid Yugi, è da tempo stabile ai piani alti delle piattaforme.

Il disco della maturità

Con Per Soldi e Per Amore Ernia firma il suo lavoro più intimo e introspettivo: dodici tracce prodotte e dirette artisticamente da Charlie Charles che mettono in dialogo le due anime dell’artista – Ernia e Matteo – e indagano il passaggio simbolico alla soglia dei trent’anni: lavoro, amore, amicizie, il rapporto con i genitori, ferite e successi. Un disco-mappa, che cerca una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità, capace di parlare a una generazione intera.

Ernia, i Biglietti del tour

Le prevendite si apriranno oggi mercoledì 1 ottobre a partire dalle ore 14 poi, sia on line che nei punti vendita autorizzati, da lunedì 6 ottobre ore 11.

Nato a Milano nel 1993 e cresciuto nel quartiere QT8, Ernia ha scalato la scena con Come uccidere un usignolo (platino), 68 (doppio platino), Gemelli (5x platino, con Superclassico 7x platino) e Io non ho paura (triplo platino), fino alle hit Parafulmini (triplo platino) e alle collaborazioni di grandissimo richiamo con Annalisa, Gué e Don Joe.

Con oltre 2.5 miliardi di stream e una reputazione di scrittura analitica e letteraria, il nuovo tour è la consacrazione definitiva di un artista il cui percorso di crescita e di esposizione è ancora in pieno svolgimento.

Date del tour