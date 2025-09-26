Ermal Meta è papà già da tre anni: chi sono le figlie adottate

Ermal Meta ha parlato per la prima volta del suo ruolo di padre e di Fortuna. Ha poi rivelato d’avere due figlie adottive. Ecco chi sono.

Ermal Meta è tra gli artisti maggiormente accreditati degli ultimi anni. Ha conquistato il successo con brani che parlavano d’amore, ma anche di temi sociali importanti, e questo lo ha reso un cantate originale, dalla sensibilità fuori dal comune. Oggi è uno dei coach di Io Canto Family, ruolo che ha accettato con entusiasmo. Sin dalle prime puntate non ha nascosto la sua emozione nel vedere genitori e figli esibirsi insieme, anche perché è diventato papà di Fortuna nel Giugno 2024, e questo ha rivoluzionato la sua vita. La bambina è nata dall’unione con Chiara Sturdà, sua compagna da diversi anni.

Intervistato da Vanity Fair Ermal ha parlato della figlia in modo commovente, la bambina ha cambiato il modo di approcciarsi alla quotidianità e la prima volta che l’ha vista si è sentito subito responsabile nei suoi confronti. Del resto per lui il ruolo di papà non era nuovo, infatti non tutti sanno che il cantante, insieme alla compagna, ha adottato due ragazze di origine albanese. Ha preferito non rendere nota questa storia per tutelare le ragazze, ma ora che stanno per diventare maggiorenni andranno a vivere con lui e la compagna. Ermal ha raccontato di averle conosciute in una casa famiglia albanese dove ha fatto spesso volontariato.

Sin dal primo incontro ha avuto un’intesa speciale con loro. Poi si sono visti spesso e hanno anche trascorso le vacanze insieme. Dopo aver fatto il primo viaggio insieme, Meta si è reso conto di quanto gli mancavano e in quel momento ha capito di essere diventato padre: “A un certo punto se ne sono andate. Io e Chiara ci siamo ritrovati in un silenzio incredibile… Io ho cominciato a piangere come un bambino, non riuscivo a fermarmi, li ho capito di essere diventato padre.”

Ermal Meta, le due figlie adottive non vivono con lui: i motivi

Ermal Meta ha spiegato perché le due ragazze non posso vivere con lui e Chiara. Nonostante il palese rapporto affettivo che si è creato il cantante non può adottarle perché non è sposato, tuttavia in questi ultimi tre anni si è impegnato per non farle mai sentire sole, e quando è nata Fortuna le ha rassicurate che per loro non sarebbe cambiato nulla:

“È stato un momento incredibile. Si sono guardate… Io le ho subito rassicurate: “Non cambia niente, avrete una sorella in più”. Loro cercavano di mostrarsi felici. Ma lo capisco, perché in orfanotrofio quando vengono delle coppie, le ragazze più grandi si mettono sempre in disparte. Me lo avevano spiegato loro: le grandi non le vuole nessuno. E io avevo risposto d’istinto: “Ma vi voglio io”. Le due ragazze a Giugno diventeranno maggiorenni e verranno a vivere in Italia. Il cantante non vede l’ora di accoglierle nella sua casa: “Non vediamo l’ora, abbiamo già sistemato le stanze. C’è tanto amore che le aspetta”.



Ermal Meta, la dedica speciale a Fortuna: “Sei il mio sempre”

In attesa dell’arrivo delle figlie adottive, Ermal Meta non manca di dedicare le sue attenzioni alla figlia Fortuna che ha poco più di un anno. La piccola ha incantato il cantante, tanto che quando ha compiuto un mese, Ermal non ha potuto non farle una dedica speciale sui social. Dedica che è davvero una poesia, e che ha commosso i fans:

“Un mese di te, mi hai stravolto la vita ridandole un senso tutto nuovo. Sei il mio per sempre”. Personalmente per Ermal è un periodo davvero felice, si sta godendo ogni momento della primogenita, ma è anche emozionato perché presto anche le figlie adottive vivranno con lui. Il mood famigliare gli piace ed è anche fonte d’ispirazione artistica.