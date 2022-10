Eric Clapton si esibirà al Forum di Assago, a Milano, stasera, 12 ottobre 2022, con una nuova tappa del suo tour. Dopo i due appuntamenti all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna), ecco il terzo live in calendario, nel nostro Paese, per il cantautore. Qui sotto tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta delle canzoni in concerto.

Eric Clapton a Milano, Forum di Assago, 12 ottobre 2022, Biglietti

Il concerto di Eric Clapton al Forum di Assago, a Milano, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 12 ottobre 2022. I prezzi partivano da 79.35 per il posto non numerato fino a 172.50 per la Tribuna Numerata Settore 1.

Eric Clapton a Milano, Forum di Assago, 12 ottobre 2022, Scaletta concerto e orari

Il concerto di Eric Clapton al Forum di Assago inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta delle canzoni:

Tearing Us Apart

Key to the Highway (Charles Segar cover)

I’m Your Hoochie Coochie Man (Willie Dixon cover)

River of Tears

I Shot the Sheriff (The Wailers cover)

Honey Bee (Muddy Waters cover)

After Midnight (J.J. Cale cover)

Nobody Knows You When You’re Down and Out (Jimmy Cox cover)

Layla (Derek and the Dominos song)

Tears in Heaven

Badge (Cream song)

Wonderful Tonight

Cross Road Blues (Robert Johnson cover)

The Sky Is Crying (Elmore James cover)

Cocaine (J.J. Cale cover)

High Time We Went (Joe Cocker cover)

Milano, Forum di Assago, come arrivare

Come arrivare al Forum di Assago, a Milano, con i mezzi o in auto? Ecco tutte le indicazioni:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto disponibili.