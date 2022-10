Eric Clapton si esibirà in concerto, lunedì 10 ottobre 2022, a Casalecchio di Reno, Bologna, con la seconda data del suo tour italiano che prevede un’ultima tappa a Milano, il 12 ottobre, al Forum di Assago, Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta delle canzoni in programma.

Eric Clapton, Bologna, 10 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto di Eric Clapton a Bologna, lunedì 10 ottobre 2022. Si parte dai 79.35 euro per il posto in piedi fino ai 149.50 del 1 Settore Numerato. Cliccate qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Eric Clapton, Bologna, 10 ottobre 2022, Scaletta concerto

Tearing Us Apart

Key to the Highway (Charles Segar cover)

I’m Your Hoochie Coochie Man (Willie Dixon cover)

River of Tears

I Shot the Sheriff (The Wailers cover)

Honey Bee (Muddy Waters cover)

After Midnight (J.J. Cale cover)

Nobody Knows You When You’re Down and Out (Jimmy Cox cover)

Layla (Derek and the Dominos song)

Tears in Heaven

Badge (Cream song)

Wonderful Tonight

Cross Road Blues (Robert Johnson cover)

The Sky Is Crying (Elmore James cover)

Cocaine (J.J. Cale cover)

Eric Clapton, Bologna, 10 ottobre 2022, Robben Ford apre il concerto

È stato annunciato il supporto per i concerti di ottobre di Eric Clapton in Italia e Svizzera.

Il chitarrista blues, jazz e rock americano Robben Ford aprirà a Bologna e Milano, in Italia. Cinque volte candidato ai Grammy Award, ha suonato con artisti diversi come Joni Mitchell, Jimmy Witherspoon, Miles Davis, George Harrison, Phil Lesh, Bonnie Raitt, Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, John Scofield, Susan Tedeschi, Keb Mo, Larry Carlton, Mavis Staples, Brad Paisley e molti altri.

Come arrivare a Casalecchio di Reno (Bologna) con i mezzi e in auto

Ecco le indicazioni su come arrivare a Casalecchio di Reno (Bo):

E’ disponibile un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Da Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station

Arrivando in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Sono disponibili circa 3000 posti auto.