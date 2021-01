Auricolari è l’inedito che Enula, cantante 22enne proveniente da Abbiategrasso, provincia di Milano, ha presentato ad Amici, il talent show in onda sulle reti Mediaset.

Enula è riuscita ad entrare nella scuola di Maria De Filippi, vincendo una sfida, voluta da Rudy Zerbi, contro la cantante Letizia.

Nella sfida tra gli 8 inediti, che si è svolta in diretta durante lo speciale del sabato di Amici andato in onda sabato scorso, Auricolari di Enula è giunto al sesto posto.

Di seguito, trovate il testo di Auricolari. Clicca qui per ascoltare la canzone.

Enula – Auricolari: il testo

E c’ho le stelle sul soffitto

da quando ci sei te

e ti immagino vicino

che più vicino di cosi non c’è.

Sulle note di un pianoforte

sulle sedie di un aeroporto

così vicino così lontano

che non so quando torno, quando parto.

E oggi ha nevicato fiocchi e tu

con la neve dentro agli occhi con la gola che fa male è surreale

per quanto ho riso di me

delle mie fisse coi problemi delle tue con gli schemi

con il tempo i tuoi che ne vanno fieri i lamenti.

Quando ti chiamo e non mi senti

quando mi sbraccio e non mi vedi

che ti dico di metterti un paio di occhiali

e mi rispondi che a te bastano due ali.

Nascondo il mio mondo con due auricolari

ti ho dato il mio mondo ce l’hai fra le mani fra le mani

storie diverse ma sogni uguali.

Che ci portano via

che ci portano via

da noi.

E hai capito il mare che ho dentro nella testa

altroché h2o sembra che c’ho dentro Ade che fa festa

e mi hai strappato da un peccato che sembrava l’eden

che cosa sciocca

la mela l’ho mangiata per ripulirmi la bocca

che non ho sete ma mi lecco ancora le ferite

mentre mi sgretolo come grafite.

Nascondo il mio mondo con due auricolari

ti ho dato il mio mondo ce l’hai fra le mani

storie diverse ma sogni uguali.

Che ci portano via

che ci portano via

da noi.

E ti ho mostrato casa mia

tu che non volevi andare via

e ti ho mostrato cose

senza nascondere la mia follia

ho un’allergia

alle cose fattibili, flessibili

me le devo complicare finché sono impossibili.

Nascondo il mio mondo con due auricolari

Ti ho dato il mio mondo ce l’hai fra le mani

storie diverse ma sogni uguali.

Che ci portano via

che ci portano via

via via

da noi.