Enrico Ruggeri rilascerà da domani, in radio e download digitale, il nuovo singolo L’AMERICA (Canzone per Chico Forti). La vicenda è tornata al centro della cronaca dopo l’attenzione mediatica riportata alla luce dal programma Le Iene che ha permesso, così, a dicembre 2020, di avere una notizia inaspettata: il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che Chico Forti sarebbe tornato in Italia dopo più di vent’anni passati come ergastolano in un carcere di massima sicurezza a Miami.

La storia di Chico Forti è stata raccontata nell’ultimo anno da Le Iene, che a partire dal novembre 2019 hanno ripreso a seguire la vicenda giudiziaria dell’ex produttore televisivo, che nel giugno del 2000 -più di vent’anni fa- fu condannato all’ergastolo per un delitto del quale si è sempre professato innocente.

A quasi un mese di distanza, però, attualmente Chico è ancora detenuto al Dade Correctional Institution in Florida.

Proprio questi sviluppi recenti hanno spinto Enrico Ruggeri a tirare fuori dal cassetto questa canzone e a incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, la persona che in questi 20 anni si è battuto per riportare in Italia il nipote.

E proprio grazie allo zio, il cantautore ha conosciuto altre persone straordinarie che si sono dedicate a questa vicenda come il fumettista Chiod (Massimo Chiodelli) e il documentarista Thomas Salme. Insieme hanno realizzato il video del nuovo brano che si avvale delle illustrazioni tratte dal libro “Una dannata commedia” di Massimo “Chiod” Chiodelli. Fotografia e montaggio di Thomas Salme.

“L’AMERICA (Canzone per Chico Forti)” è un brano diretto, che testimonia l’urgenza creativa e la sensibilità che hanno contraddistinto Enrico Ruggeri in questi oltre 40 anni di carriera.

Come anticipato, la canzone sarà disponibile da domani, martedì 19 gennaio 2021, in radio e download digitale, mentre questa sera, Enrico Ruggeri sarà ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica.

Per l’occasione, il cantautore presenterà in esclusiva il video ufficiale del brano che sarà poi online, sempre da domani, sul suo canale YouTube.

Foto | Angelo Trani