Enrico Ruggeri ha pubblicato oggi, 21 aprile 2023, il suo nuovo singolo intitolato “Dimentico“. Il cantante aveva annunciato ai fan l’uscita del pezzo alla mattina del giorno precedente. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Enrico Ruggeri, Dimentico, Testo della canzone

Non ricordo più chi sono

e quando ho consumato la mia vita

mentre vedo gli occhi ed il sorriso

di una faccia sconosciuta

Eppure so di aver viaggiato a lungo

su una strada che mi è stata tolta

con i quadri appesi al muro

che vedo per la prima volta

C’è una donna che mi dice

“riposati papà”

capisco che mi ama e non so come si chiama

Io lo so che sono stato un essere pensante

un padre ed un amante

marito figlio e confidente

so che io ho vissuto la mia storia

tra immagini che non ricordo più

Dimentico dimentico chi sono stato prima

ricordo e poi dimentico

persone cose lacrime e sorrisi condivisi

Non capisco più chi sono

non conosco più la mia scrittura

non ho più un carattere

non mostro più la mia natura

C’è chi mi sorride

e mi dice “amore mio”

capisco che mi ama e non so come si chiama

Io lo so che per qualcuno sono stato anche importante

un padre ed un amante

marito figlio e confidente

qui c’è chi conosce la mia storia

e tutto ciò che non ricordo più

Dimentico dimentico chi sono stato prima

ricordo e poi dimentico

persone cose lacrime e sorrisi condivisi

Io lo so che sono stato un essere pensante

dimentico dimentico

dimentico dimentico

Non ricordo più chi sono

e non so che fine ha fatto la mia vita

Dimentico, Ascolta la canzone, significato

Potete ascoltare il brano in streaming, a seguire.

Dimentico è un brano riflessivo dove chi canta ha perso l’identità di se stesso. Sa di essere marito, figlio, confidente, di avere intorno persone per le quali è importante, ma in lui resta quella sensazione di aver perso il cammino iniziato e di non avere più le redino del controllo (“Non ricordo più chi sono e non so che fine ha fatto la mia vita”).