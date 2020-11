Conoscete gli Enhypen? Se non siete fan del K-Pop probabilmente è un nome sconosciuto, per voi. Se, invece, siete fan dei Bts o delle Blackpink, probabilmente li avrete già sentiti nominare. Ebbene, la boy band è composta da sette membri con età che va dai 14 ai 19 anni, e dei sette, tre provengono dall’estero. Pubblicheranno il loro primo mini album, Border: Day One, il 30 novembre 2020. Sebbene senza alcun pezzo ancora rilasciato, sono diventati uno dei gruppi K-pop più famosi al mondo: gli account Twitter, Instagram e YouTube ufficiali dei membri hanno ciascuno più di 1 milione di follower.

Heesung (19), Jay (18), Sunghoon (17), Jake (17), Sunoo (17), Jungwon (16) e Ni-Ki (14) sono i nomi dei componenti del gruppo. Mentre sei di loro hanno guadagnato il posto grazie al voto del pubblico, Sunoo è stato scelto da diversi addetti ai lavori dello spettacolo, tra cui il fondatore della Big Hit, Bang Si-hyuk.

Durante l’episodio finale di I-Land, è stato annunciato che il gruppo si sarebbe chiamato “Enhypen”. Proprio come il modo in cui i trattini collegano parole diverse per creare nuovi significati, l’obiettivo è che Enhypen si unisca per connettersi, scoprire e crescere insieme per creare un nuovo atto.

I fan di Enhypen sono conosciuti come “Engene” – un riferimento a come i fan motiveranno il gruppo ad andare avanti, spingendoli come un motore.



Border: Day One è stato annunciato il 28 ottobre tramite Weverse , una piattaforma di fan dei social media creata da Big Hit Entertainment. L’album è stato anticipato attraverso una serie di video teatrali che riflettono i temi dell’album. L’elenco dei brani deve ancora essere rivelato.

Prima dell’uscita dell’album il 30 novembre, Enhypen apparirà nel programma di quattro episodi Enhypen & Hi su Mnet, a partire dall’11 novembre prossimo.