Encanto è stato distribuito negli Stati Uniti d’America e in Italia il 24 novembre 2021, mentre dal 24 dicembre dello stesso anno è disponibile con l’abbonamento base su Disney+. Ecco la trama della pellicola come riportata dai colleghi di Cineblog:

Encanto”, il nuovissimo film di Walt Disney Animation Studios, ti porterà in Colombia, dove una famiglia magica vive in una casa magica. Il film è incentrato su una giovane ragazza e la sua famiglia in Colombia, che hanno tutti poteri magici, ma, purtroppo, la ragazza non ha poteri…

Nel giugno 2020, Lin-Manuel Miranda ha rivelato pubblicamente di aver iniziato a scrivere la musica del film, che avrebbe incluso otto canzoni originali sia in spagnolo che in inglese. L’8 settembre 2021, Germaine Franco, co-compositore delle canzoni di Coco (2017), ha iniziato a comporre le musiche della pellicola. E anche il compositore John Powell è stato accreditato per il film come consulente per la colonna sonora per la musica; questa era la prima volta che tornava a lavorare su un film di animazione Disney dai tempi di Bolt (2008).

Secondo quanto raccontato dallo stesso Miranda, la canzone di apertura, “The Family Madrigal“, è stata ispirata da “Belle”, la canzone di apertura di Beauty and the Beast (1991). Inoltre, ha sottolineato che la canzone più difficile da scrivere è stata “Dos Oruguitas“, una ballata acustica che è diventata la prima canzone di Miranda scritta interamente in spagnolo. Per farlo sembrare un brano popolare colombiano, ha insistito per scrivere la canzone prima in spagnolo, piuttosto che scrivere prima in inglese e poi tradurre in spagnolo, ispirandosi a cantautori come Joan Manuel Serrat e Antônio Carlos Jobim.

Qui sotto potete ascoltare la versione italiana della colonna sonora di Encanto: