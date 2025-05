Emma Marrone torna a parlare della sua malattia: cosa ha avuto la cantante

Voce intensa e a tratti graffiante, artista versatile, Emma Marrone ha compiuto 41 anni lo scorso 25 Maggio, un traguardo importante per lei che ha festeggiato con entusiasmo. L’ex vincitrice di Amici ha pubblicato un post dove ricorda di avere un anno in più e elenca tutte le cose che ama ancora fare, tra cui quella di dormire nel lettone con la mamma, quando ne ha l’occasione. L’artista ha poi speso alcune parole per il padre deceduto che non mancava di farle gli auguri di compleanno: “Mi manca da morire sentirmi dire…Buon compleanno Lupacchiotta mia” .

Il successo non ha cambiato Emma che ha alle spalle un vissuto personale non facile. L’artista pugliese dopo la vittoria di Amici ha conquistato le hit e dopo tanti anni cavalca ancora l’onda del successo. Grintosa e di carattere sul palco Emma ha più volte raccontato il calvario vissuto a causa della sua malattia, scoperta per caso quando aveva solo 25 anni. Un percorso lungo e doloroso che in diverse circostanze ha condizionato anche alcune sue scelte personali.

Ospite dell’evento annuale Ieo con le donne, spazio dedicato per dare voci alle pazienti, Emma ha ripercorso le varie fasi della sua patologia. Oggi ricorda che appena scoperto di stare male ha percepito il dolore dei suoi genitori: “Il medico disse ai miei: ‘Le cose non sono per niente belle”. La diagnosi del cancro all’ovaie le ha fatto percepire una sorta di estraneità dal suo corpo che l’ha travolta in modo improvviso.

Emma Marrone: “E’ stato difficile da debellare…”

La vincitrice di Amici ha poi sentito il bisogno di proteggere la madre e il padre, cercando di rassicurarli il più possibile: “Il mio problema era salvare i miei genitori prima di salvare me stessa, ho visto mia madre e mio padre invecchiare di 100 anni di colpo, distruggersi e cadere in mille pezzi.” Ha poi aggiunto: “La situazione era abbastanza importante, si parlava di isterectomia a 25 anni. E ho fatto questo intervento che è durato 6-7 ore.”

Emma poi ricordato di aver affrontato un lungo percorso di guarigione, ha ammesso che è stata una battaglia dura: il cancro l’ha torturata per più di 10 anni, ma non le ha impedito di seguire il sogno di diventare una cantante: “È stato un ospite importante da debellare e pensavo che fosse chiusa lì, invece mi ha torturato per 10 anni questo maledetto. Ogni volta che dovevo fare qualcosa di figo ritornava, però l’atteggiamento è sempre stato quello: io non sono quella malattia”.

La paura di non farcela di Emma Marrone

Ad un certo punto Emma ha dato sfogo a tutta la sua rabbia, sentimento che l’ha aiutata ad andare avanti: “Io non ero quel cancro ma una ragazza giovane che voleva fare carriera, cantare, diventare famosa, e volevo vivere”. Oggi Emma Marrone ha superato il momento difficile, sta bene, e ci tiene a condividere il suo vissuto drammatico sperando di essere d’aiuto a chi sta vivendo il suo stesso calvario.

La cantante pugliese ha poi rivelato che a spingerla a lottare è stata soprattutto la paura di non farcela, un timore che ha saputo trasformare in modo positivo: “C’è stata tanta paura di non farcela, di non avere la forza, ma la rabbia mi ha sempre spinto a dire: non puoi vincere tu”.