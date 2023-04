Emma Marrone è stata ospite del concerto di Lazza, all’Arena di Verona, in programma il 25 aprile 2023. La cantante, che sta per tornare con il nuovo singolo Mezzo mondo, è salita sul palco per duettare con il giovane artista che sta vivendo un periodo di assoluto e totale successo di pubblico, confermato dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Cenere”. E proprio il nome di Emma è diventato trend topic su Twitter (sì ok, nome anche in parte presente con un parallelo di storyline legato alla fiction Luce dei tuoi occhi…). Ma i fan hanno apprezzato l’esibizione sotto le note di Alibi, brano di Lazza.

dopo SEI ore di macchina la prima cosa che vedo è questa grazie emma grazie lazza avete migliorato la mia serata pic.twitter.com/hkpTjBbvNT — vale 🌷| girando mezzo mondo (@comelezanzare) April 25, 2023

Il brano “Alibi” fa parte dell’ultimo album del rapper, Sirio, in grado di ottenere -ad oggi- ben 6 dischi di platino. Il successo è stato tale da aver conquistato per oltre 20 settimane -non consecutive- il primo posto nella classifica Fimi, battendo il record precedentemente detenuto da Vasco Rossi con il suo album cult “Vivere o niente”.

Ma, come emerso sempre via Twitter, grande attenzione è stata data anche al duetto sotto le note del brano di Nesli, “La fine”, reinterpretato anche da Tiziano Ferro.

Un momento che sicuramente in molti ricorderanno essere avvenuto sul palco del teatro Ariston quando, nella serata cover, Lazza aveva scelto proprio di cantare insieme ad Emma il brano “La fine”. E stasera, nella magica cornice dell’Arena di Verona, il bis di quell’esibizione, con i violini in sottofondo.

Una performance applaudita dal pubblico presente e commentata con entusiasmo anche via social.

Come sottolineato via Twitter, l’invito ad Emma Marrone era già stato fatto pubblicamente da Lazza proprio dopo aver annunciato la sua presenza all’apertura ufficiale della nuova stagione di live all’Arena di Verona. Lui aveva scritto “Quest’anno inauguriamo la nuova stagione dei concerti all’Arena di Verona. Ci vediamo il 25 aprile”. Lei commentò “Molto bene” ed ecco la replica del rapper, ben chiara: “Scegli un pezzo che vieni a farlo con me”.

E così è stato con due brani, “Alibi” e “La fine”.