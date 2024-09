Siamo arrivati all’epilogo dei live estivi in programma al Fiera Milano Live. Stasera, 2 settembre 2024, per concludere la grande estate di concerti, il palco di Fiera Milano Live ospiterà anche EM15, uno spettacolo senza precedenti per festeggiare la carriera quindicennale di Emis Killa e celebrare il mondo dell’hip-hop con la presenza di 15 ospiti d’eccezione: dal rap vecchia e nuova scuola, icone consolidate e talenti emergenti si esibiranno accanto a Emis Killa, il cui carisma lo ha reso una certezza permanente nella scena.

Gli ospiti del concerto di Emis Killa

Insieme ai pezzi più noti della sua carriera, Emis Killa ha fatto le cose in grande e ha radunato insieme a lui, sul palco, numerosi colleghi. Ecco chi si esibirà al Fiera Milano Live: Sfera Ebbasta , Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Paky, Jake La Furia, Kid Yugi, J-Ax, Geolier, Lazza e Salmo.

Il legame che Emis Killa ha intessuto con Milano è sempre stato forte e imprescindibile per la sua carriera: dal Fabrique al Carroponte, dalla residency ai Magazzini Generali per il decimo anniversario de “L’Erba Cattiva” nel 2022 all’approdo al Forum un anno dopo con una data tutta sua, che è stato il riconoscimento di Emis Killa come uno degli esponenti più affermati della scena milanese oltre che di tutto il rap italiano.

Il rapporto con Milano arriva da molto prima, dagli esordi al muretto di San Babila con il freestyle, elemento che tornerà anche in EM15 grazie alla battle che aprirà l’evento del 2 settembre e che avrà come giudice Ensi, capostipite e cultore del rap, quello ‘real’, fatto di punchline e improvvisazioni.

Oltre alla battle di freestyle, a Fiera Milano Live ci sarà spazio per un altro elemento imprescindibile della cultura hip hop e fondamentale per i primi passi dell’artista nel settore: saranno a disposizione dei fan dei pannelli con cui potersi divertire e intrattenere con l’arte dei graffiti.