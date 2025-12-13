Chi è Martina, che ha rubato il cuore di Emis Killa? Qualche curiosità sulla bella 33enne, che con il rapper ha anche avuto un figlio.

Emis Killa, chi è Martina la donna che lo ha conquistato? Il colpo di fulmine sul set del videoclip

Si chiama Martina e, ormai da tempo, ha rubato il cuore del rapper Emis Killa. Ma cosa sappiamo davvero di lei? Ecco qualche curiosità. Si sono conosciuti alcuni anni fa e il loro legame si è consolidato in breve tempo, portando a un fidanzamento ufficiale. Insieme, Martina ed Emis Killa sono diventati una delle coppie più affiatate e discreta del panorama dello spettacolo italiano.

Martina ed Emis continuano a essere molto riservati sulla loro vita familiare, preferendo vivere lontano dai riflettori e proteggere la loro intimità

Chi è Martina, che ha rubato il cuore di Emis Killa?

Si chiama Martina Bottiglieri. Nata nel 1992 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, Martina ha costruito una carriera solida che spazia tra il mondo della moda e quello delle imprese. Laureata in Fashion Design all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha sempre avuto un legame forte con il design e la creatività.

Nel 2020, con una visione chiara e un’incredibile passione per l’estetica, ha fondato il suo brand, My Lolita, che si è affermato rapidamente nel settore dell’abbigliamento grazie al suo stile sofisticato e moderno. La sua linea, che unisce eleganza e contemporaneità, sta conquistando sempre più spazio nell’industria della moda, affermandosi come una delle nuove realtà più promettenti del panorama italiano.

Oltre a essere una modella e imprenditrice, Martina ha anche avuto un’esperienza come “Monster Girl” nei Gran Premi di MotoGP, ruolo che l’ha portata a lavorare a stretto contatto con il mondo delle corse e a conquistare visibilità anche in un ambiente così dinamico.

La vita di Martina ha preso una piega inaspettata quando, nel 2019, ha incontrato Emis Killa. Il rapper, celebre per il suo talento e per la sua carriera consolidata, stava girando il videoclip del brano Tijuana, che avrebbe poi ottenuto un grande successo. Fu proprio durante le riprese che scattò il famoso colpo di fulmine tra i due, un incontro che segnò l’inizio di una storia d’amore che da allora è rimasta in gran parte privata. Nonostante la loro relazione abbia attirato l’attenzione dei fan e dei media, entrambi hanno sempre preferito mantenere un profilo basso, senza condividere troppi dettagli della loro vita personale.

Nel giugno del 2024, la coppia ha accolto il loro primo figlio, Romeo, che ha portato una nuova gioia nelle loro vite. Il piccolo è il secondo figlio per Emis Killa, che ha già una figlia, Perla Blue, nata dalla sua precedente relazione con Tiffany Fortini. La paternità sembra aver dato al rapper una nuova prospettiva sulla vita, un equilibrio che si riflette anche nella sua musica.