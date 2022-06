Elton John questa sera, 4 giugno 2022, si esibirà allo Stadio San Siro, in concerto. Un evento atteso da anni, dopo i vari rinvii legati all’emergenza sanitaria Covid-19. Ma, finalmente, il cantautore inglese potrà interpretare i suoi più grandi classici nella tappa italiana del suo tour d’addio alle scene live, il Farewell Yellow Brick Road – The final tour.

Elton John a Milano, sabato 4 giugno, biglietti concerto

Cliccando su Ticketone, si possono trovare ancora biglietti al 1 settore numerato con visibilità limitata a 172,50 euro, al 1 settore numerato (con lo stesso prezzo) e, infine, nella Platea Gold a 230 euro.

Elton John a Milano, sabato 4 giugno, scaletta concerto

Ecco la scaletta ufficiale del concerto a Milano di Elton John, che partirà indicativamente per le 20:

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

Cold Heart (Pnau Remix)

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

Don’t Go Breaking My Heart

Elton John a Milano, sabato 4 giugno, come arrivare a San Siro

Come riportato da Ticketone, ecco le informazioni su come arrivare a San Siro:

In metropolitana

Linea rossa MM1 – fermata Lotto

Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio

In autobus

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

In auto

Arrivando da Torino, dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa, poi seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Bologna , Firenze , Roma, imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11, di qui si raggiunge lo stadio.

Arrivando da Bergamo , Verona , Venezia , Udine, dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa, poi seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera, dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa e poi direzione stadio