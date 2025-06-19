Elton John: il leggendario live al Rainbow Theatre arriva per la prima volta in digitale e con una novità esclusiva

Il prossimo 25 luglio segnerà un appuntamento imperdibile per i fan di Elton John e per gli amanti della musica live. Esce infatti finaleìmente in CD e in digitale Live from the Rainbow Theatre with Ray Cooper, una delle performance più intese e sorprendenti della carriera del celebre artista britannico.

Un concerto che ha fatto la storia, registrato nel 1977 a Londra e che torna oggi in una versione rimasterizzata arricchita da note (bio)discografiche e da una bonus track inedita.

Il live in questione, già pubblicato lo scorso aprile in edizione limitata su vinile in occasione del Record Store Day sarà ora disponibile anche per un pubblico più ampio, grazie al rilascio in formato digitale e in CD. Un’uscita importante che celebra un momento chiave nella carriera di Elton John e offre anche l’occasione di scoprire un lato più intimo e raffinato del suo innegabile talento.

Un concerto fuori dagli schemi

Quando Elton John salì sul palco del Rainbow Theatre, accompagnato soltanto dal percussionista Ray Cooper, il pubblico si aspettava il consueto show scintillante ricco di hit e arrangiamenti musicali. Invece si trovò di fronte a qualcosa di completamente diverso e sorprendente.

La prima parte del concerto lo vedeva da solo seduto al pianoforte, in una dimensione quasi confessionale e in rapporto intimo con il suo pubblico; nella seconda Ray Cooper lo raggiungeva per dare forma a un set acustico potente, emozionante e a tratti teatrale, costruito su una scaletta fuori dagli schemi.

Non c’erano le canzoni più famose ma brani come Cage The Songbird, I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford) e Roy Rogers, che raccontavano un’altra faccia della produzione di Elton, più profonda e a tratti malinconica. Una scelta senz’altro coraggiosa ma che contribuì a rendere quelle sei serate al Rainbow tra le più memorabili della sua carriera.

Un documento prezioso finalmente completo

“Sono felice che questo album sia finalmente disponibile per tutti”, ha commentato Ekton John. “È un album di cui sono incredibilmente orgoglioso e riascoltandolo sono sbalordito da quanto suoni bene. La libertà che ho provato suonando solo noi due è qualcosa che ricorderò per sempre”.

Il disco, curato personalmente dall’artista nella sua tracklist oroginale, include per la prima volta la canzone Goodbye come bonus track esclusiva per le versioni digitali e su CD. Un piccolo “regalo “ai fan di tutto il mondo, senza dubbio una perla finora tenuta nascosta che impreziosisce quest’ultimo documento sonoro dell’autore di Candle in the Wind e Rocket man.