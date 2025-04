Elton John e la malattia agli occhi: cosa è successo e come sta il cantante

Lo scorso Settembre Elton John ha reso noto di avere una malattia agli occhi, una patologia che potrebbe privarlo della vista. Nonostante continui a lavorare e a realizzare nuovi progetti, l’artista inglese non ha nascosto che da qualche mese vive una situazione non facile che non gli permette di godere appieno del successo del suo lavoro, ma soprattutto limita le sue uscite pubbliche. Presente al Dominion Theatre di Londra alla prima de Il diavolo veste Prada, di cui ha scritto le musiche, John ha spiegato cosa gli sta accadendo.

“Non sono riuscito a vedere lo spettacolo, ma mi è piaciuto. Come alcuni di voi sapranno ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista” Ha rivelato l’artista inglese che ha poi elogiato il marito David Furnish che in questo momento difficile della sua vita non manca di sostenerlo e di stare al suo fianco. E’ proprio Furnish che lo ha accompagnato al musical sostenendolo per tutta la serata. Il cantante ha poi ringraziato il pubblico che ha scelto di vedere lo spettacolo:

“Non sono riuscito a venire a molte anteprime, è dura per me vedere, ma mi piace ascoltare e stasera è stato un bel sentire. Grazie a tutti di essere venuti”. John ha spiegato di aver contratto un’infezione agli occhi che gli ha causato diversi sintomi. Inizialmente ha perso la vista ad un occhio e anche l’altro è abbastanza compromesso. Non è escluso che possa non vedere più anche se il cantante ha spiegato che sta seguendo le cure più avanzate e potrebbe anche guarire, o anche solo migliorare. La situazione non è ancora definitiva, ma i fans sono preoccupati per lui e in più occasioni gli hanno manifestato la loro solidarietà.

Elton John sull’infezione agli occhi: “Sono fiducioso”

Nel 2019 Elton John ha annunciato il desiderio di ritirarsi dalle scene. L’esigenza di dedicarsi maggiormente a se stesso e dilazionare i suoi impegni. Una scelta che ha fatto molto discutere, di cui il 77enne non si è mai pentito. Inoltre l’infezione che lo ha colpito agli occhi ha limitato il suo lavoro. Sui social John ha rassicurato i fans, che lo hanno sommerso di commenti, che si tratta solo di una grave infezione e non di una malattia grave, per questo è fiducioso sulla possibile guarigione:

“Durante l’estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato solo una vista limitata in un occhio. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni all’occhio colpito.” Ha poi aggiunto: “Sono così grato all’eccellente team di dottori e infermieri e alla mia famiglia, che si sono presi così tanta cura di me nelle ultime settimane.”

John ha ricevuto la solidarietà dei colleghi di tutto il mondo e più di 5000 commenti dei fans. Il 77enne oggi non ha ancora superato il dramma, ma è convinto che nei prossimi mesi guarirà: “Sono positivo sui progressi che ho fatto finora nella mia guarigione e nel mio recupero.”

Never too Late, il documentario Sky dedicato a Elton John

Never too Late è il documentario visibile su Sky dedicato alla vita di Elton John. Una vita ricca di successi sul palco, ma anche di diverse delusioni professionali e anche private. In un viaggio di ricordi e di esperienze uniche l’artista conduce i fan nel percorso del suo vissuto fatto di alti e bassi e di diverse difficoltà legate alla droga e agli abusi dell’alcol.

Il cantante racconta come ha superato i momenti drammatici causati dalle dipendenza, ha poi parlato dei suoi amori e dell’amicizia vissuta con alcuni grandi personaggi. Una carriera cinquantennale ricca di emozioni altalenanti. Il documentario è ben realizzato, appassiona e coinvolge, è uscito lo scorso Dicembre ed è visibile sulla nota piattaforma.