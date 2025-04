Elodie, testo e significato della sua nuova canzone Mi ami mi odi

Mi ami mi odi è il nuovo singolo di Elodie. Il brano è la title track che anticipa l’uscita dell’album omonimo, previsto per il prossimo 2 maggio. Manca meno di un mese dunque all’uscita del nuovo progetto della cantante romana, protagonista anche a Sanremo 2025, dove si è esibita con il singolo Dimenticarsi alle 7. Mi ami mi odi si pone in continuità con la Elodie degli ultimi anni e la sua line elettro-pop.

Il nuovo singolo di Elodie è stato prodotto da Dardust e Cripowsky. Tra gli autori del singoli pubblicato il 4 aprile e che promette di far ballare gli italiani si sono aggiunti anche Elisa e Jacopo Ettore. In questa canzone Elodie dà sfogo a un tormento interiore per una di quelle storie dove appare pressoché impossibile capire fino in fondo cosa prova l’altra persona. La canzone esplora un universo relazionale segnato dall’ambivalenza affettiva, implicito omaggio a un topos reso celebre dai versi di Catullo.

Il brano di Elodie appare così come una moderna rivisitazione del tema catulliano dell’odi et amo, dove odio e amore sono destinati a mescolarsi dando vita a un inestricabile gioco dove rifiuto e attrazione si confondono senza fine. Da una parte vediamo farsi largo l’intenso desiderio di sentirsi amati, controbilanciato dal sentimento opposto: la paura del giudizio e del tradimento.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “MI AMI MI ODI” DI ELODIE.

Ti sento anche senza rumore

Bugie con un dolce sapore

In fondo a un milione di sere (Ti sento)

Suonare, chiamare il mio nome

Sui tasti di un campionatore

Ma forse non voglio sapere (Adesso)

Se in giro parlerai di me

Poi di me, per farti notare solamente

Uomini parlano per me

Come se mi leggessero la mente

Ma la mia vita non è una premiere di Broadway

Titoli che infamano per due soldi

Tu chе riparo sei per me?

Sotto la pioggia non mi dici niеnte

Non capisco se

Mi ami, mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Baby, move your body, body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio vogueing, vogueing

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Volavo via sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia, non importava più tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami, mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Con te sono in paradiso

Morendo però col sorriso

Le braccia e le gambe leggere (In sogno)

Ragazze giocano con me in un hotel

Tutto molto divertente

Ma la mia vita non è fatta per questa runway

Dici di me che faccio solo danni

Tu che riparo sei per me?

Se quando piove non ci sei

Poi non capisco se

Mi ami, mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Baby, move your body, body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio vogueing, vogueing

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Volavo via sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia, non importava più tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami, mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

(Move to the rhythm)

(Move to the rhythm of the beat)

(Dance all night, dance all night)

Mi ami, mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Baby, move your body, body

Mi ami o mi odi

Spengo queste voci mentre faccio vogueing, vogueing

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi

Volavo via sopra un cavallo bianco

E tu, no, nella notte non c’eri più

Mia, solo mia, non importava più tanto

Se poi a salvarmi non sarai tu

Mi ami, mi odi

Mentre un’altra notte brilla sul mio body, body

Nei tuoi occhi fuochi, vedo fuochi