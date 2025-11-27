Elodie, scaccia un cellulare dal palco: ma il “fan” invadente  è un giornalista accreditato

Episodio davvero bizzarro durante il concerto di Messina di Elodie, la cantante fa volare il telefono di uno spettatore troppo vicino al palco: il video diventa virale, ma lui il ‘fan’ era un fotoreporter accreditato che ha raccontato on line la sua versione.

Elodie è al centro di una piccola bufera social dopo una tappa del suo Elodie Show 2025 a Messina. Durante l’esibizione di Black Nirvana, con la cantante impegnata a cantare nella scenografia della vasca d’acqua, alcuni spettatori delle prime file filmano l’esibizione scena da distanza ravvicinata. Magari troppo…

Elodie e il telefonino invadente

Uno degli spettatori nelle primissime file, proprio sotto il palco, si spinge un po’ oltre con il telefono sotto il palco e la cantante, che almeno inizialmente sembrava avere ignorato la cosa, perde la pazienza. Elodie con un gesto secco colpisce lo smartphone facendolo volare via.

La scena viene ripresa da altri presenti e in pochi minuti il video fa il giro dei social: per molti è l’ennesimo caso di un fan invadente rimesso al suo posto. Secondo altri la reazione di Elodie appare eccessiva. Nel frattempo l’episodio rimbalza anche sulle testate online, che parlano di un fan troppo vicino, e troppo insistente.

“Non ero un fan, ma un fotoreporter accreditato”

A cambiare la prospettiva interviene però il diretto interessato. A firmarsi, con una pagina on line, è Antonio Caffo, giornalista di MessinaToday, che racconta di essere lui l’uomo del video. Spiegando di essere entrato al Palarescifina come fotoreporter regolarmente accreditato, insieme ad altri colleghi, per documentare i primi quattro brani del concerto con foto e video, come da prassi per molti live. È abitudine che i fotografi trovino spazio oltre la barriera, tra il palco e gli spettatori del parterre. Hanno tre, massimo quattro canzoni di tempo per scattare: poi vengono fatti allontanare.

Dalle immagini si nota che Cafof non abbia mai oltrepassato le barriere né interrotto lo show, limitandosi a svolgere il proprio lavoro sotto il palco. Da qui il sospetto che Elodie non fosse stata informata della presenza della stampa in quella zona. Il telefono, per fortuna, non si è rotto, ma il caso ha diviso la rete: c’è chi difende la cantante in nome della privacy sul palco e chi invece invita a distinguere tra fan invasivi e giornalisti che stanno semplicemente facendo il loro mestiere.

Il tour dei sold out: un 2025 da regina del pop

Il gesto di Messina non offusca un dato ormai chiaro: il 2025 di Elodie è stato un trionfo. Dopo le date a San Siro e al Maradona di Napoli, il suo Elodie Show 2025 ha fatto registrare sold out praticamente ovunque, da nord a sud, con un pubblico che continua a premiarla per l’evoluzione artistica, la forza scenica e la capacità di reinventarsi ad ogni uscita.

Le date si stanno trasformando in veri e propri eventi che confermano il momento di straordinario successo di Elodie.

persone piangeranno e supporteranno la giornata contro la violenza sulle donne e poi diranno che elodie “se l’è cercata e doveva aspettarselo” per il modo in cui è vestita durante un concerto

pic.twitter.com/yqK5VL4LIy — cice 🥀🌙☁️🖤🪶 (@cice_cice_cice) November 25, 2025

La Scaletta di Elodie nei palasport

Bagno a mezzanotte

Black Nirvana

Guaranà / Hung Up / I Feel Love

Ok. Respira

Odio Amore Chimico / 1 Ora / Di Nuovo

Mi Ami Mi Odi

Cuore Nero

Anche Stasera

Yakuza

La coda del diavolo (cover di Rkomi)

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Pensare male

Feeling

Pop Porno / Red Light / Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

BIS

Tribale

Ex (cover di Irama)

Pazza musica

Ciclone

Margarita

Le date del tour di Elodie

28 e 29 Novembre 2025 – Bari, Palaflorio

01 Dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

06 Dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport