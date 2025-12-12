Elodie si ferma, lacrime allo show conclusivo di Roma e pausa fino al 2027: tornerà con un grande tour

Finale decisamente emotivo al Palazzo dello Sport dell’Euro a Roma dove Elodie ha chiuso il suo tour 2025 e annuncia uno stop dai concerti di oltre un anno. Ma il ritorno è già fissato nel 2027, con un progetto nuovo.

È un finale che non somiglia a un semplice “arrivederci” quello andato in scena a Roma quando Elodie ha chiuso al Palazzo dello Sport dell’EUR nella sua Roma, l’ultima data dell’Elodie Show 2025.

Elodie, saluti e lacrime

Prima dell’ultimo brano, la cantante si è commossa e, tra le lacrime, ha ringraziato il pubblico per un tour che ha definito “bellissimo”, spiegando di volersi fermare “almeno per un po’…” ma anticipando anche il ritorno dal vivo è già fissato, previsto nel 2027. Un momento diventato rapidamente virale, rimbalzato tra video dei fan e rilanci social, proprio perché arrivato a sorpresa, senza premesse e senza il classico annuncio “di servizio” da fine tour.

Elodie, una pausa che pesa

La scelta di mettere in pausa i concerti non arriva in un vuoto: l’Elodie Show 2025 è stato pensato come uno spettacolo “di formato”, più vicino a una produzione internazionale che a una semplice scaletta. La macchina live, prodotta da Vivo Concerti, ha unito musica e arti performative e ha preso ispirazione dall’album Mi ami, mi odi, con una regia e direzione creativa firmate da Laccio puntata sullo show globale, molto visual.

In altre parole, non stato è il classico tour “di promozione” a un prodotto discografico: ma un progetto estenuante che ha richiesto corpo, prove, tempo e un investimento di energia che, a lungo andare, si paga. Senza contare che Elodie quest’anno ha affrontato appuntamenti di rilievo: come gli stadi, e il suo primo show a San Siro.

Quando tornerà

Elodie saluta per riposarsi ma anche perché non vuole correre il rischio di ripetersi. La pausa, letta così, non suona come una fuga, ma come la scelta di proteggere l’identità dello show e lavorare su un nuovo capitolo, già collocato nel calendario del 2027. Al punto che sui social la cantante ha già anticipato qualcosa di quello che sarà il prossimo appuntamento dal vivo, successivo probabilmente a una uscita discografica.

Nel frattempo, il racconto di questi giorni passa anche dai dettagli laterali, come il cambio look notato subito dopo l’annuncio: una trasformazione coerente con la sua immagine “camaleontica”, sempre in movimento tra estetica e performance.

Per i fan è uno stop che fa rumore, perché interrompe un’abitudine appena consolidata. Per Elodie, invece, è un modo di tenere il controllo: chiudere un ciclo in modo netto e presentarsi nel 2027 con un’idea diversa, non con una replica sbiadita di ciò che ha appena funzionato. Ma anche, finalmente, per tirare un po’ il fiato.