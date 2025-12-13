Elodie e Iannone, la verità su quel giorno in Puglia: ecco come tutto è cominciato davvero

La storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie continua a suscitare interesse e curiosità. Il pilota di motociclismo ha qualche tempo fa svelato in esclusiva i dettagli più intimi dei primi incontri con la cantante, raccontando come un incontro casuale sia diventato l’inizio di una relazione solida e profondamente sincera. L’occasione è stata la partecipazione di Iannone al podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, dove ha descritto con spontaneità e delicatezza l’inizio del loro legame, che dura ormai dal 2022.

La stessa Elodie, in più interviste, ha definito Iannone non solo il suo compagno ma anche il suo migliore amico, enfatizzando la profondità e la sincerità del loro amore. Nonostante le difficoltà e i pregiudizi esterni, i due sono riusciti a costruire un rapporto solido, basato su rispetto e fiducia.

Il primo incontro tra Andrea Iannone ed Elodie

Secondo il racconto di Iannone, il loro primo vero contatto risale a una vacanza in Puglia, nel 2022. I due si erano già visti in precedenza in un contesto meno informale, su una terrazza del Park Hyatt, durante un evento a cui erano stati invitati da amici comuni, Diletta e Luca. Tuttavia, in quell’occasione, Elodie non si mostrò particolarmente accogliente: “Non mi ha rivolto parola, zero”, ha raccontato il pilota, ricordando la diffidenza iniziale della cantante. La situazione non migliorò nemmeno durante la cena successiva, quando Elodie rifiutò con decisione una sua offerta di aiuto, alimentando un’atmosfera di rottura e distanza.

Il vero punto di svolta arrivò pochi giorni dopo, sempre in Puglia, durante il compleanno del fotografo Giampaolo Sgura. Iannone ricorda con affetto quel momento in cui vide Elodie affacciata su un balcone vicino al suo e la salutò con un bonario “Buongiorno, Sergente”. Da quel gesto semplice ma significativo nacque un nuovo dialogo, che li portò a trascorrere insieme tutta la vacanza a bordo piscina, parlando senza sosta e instaurando un’intesa che non si era mai interrotta da allora. “Non ci siamo più lasciati, siamo stati appiccicati come se fossimo fidanzati da dieci anni”, ha confessato il pilota, sottolineando la forza del loro legame.

Durante l’intervista, Andrea Iannone ha colto l’occasione per rompere alcuni stereotipi sulla sua persona. Spesso etichettato come un “bad boy” a causa del suo aspetto caratterizzato da tatuaggi e uno stile deciso, Iannone ha voluto chiarire che la realtà è diversa. La sua relazione con Elodie, esposta spesso sui media, ha contribuito a creare un’immagine distorta: “Elodie quando mi ha conosciuto mi ha detto: ‘Non pensavo fossi così, sono incredula’”, ha rivelato il pilota. Questa sorpresa positiva della cantante ha contribuito a consolidare il loro rapporto, fatto di complicità e sostegno reciproco.

Ad oggi, Andrea Iannone ed Elodie appaiono inseparabili e più innamorati che mai. La loro storia, nata da un incontro fortuito e da una chiacchierata a bordo piscina, si è evoluta in una relazione stabile e felice, che continua a crescere nel tempo. Non mancano le speculazioni sulla possibile gravidanza di Elodie, ma finora nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.