“Elodie, biglietti a 10 euro”: cosa sta succedendo

I fan di Elodie non credevano ai loro occhi quando hanno visto i biglietti per i concerti di Roma e Napoli in vendita a pochi euro. Il fenomeno è subito diventato virale.

La cantante romana in questi giorni è finita al centro di una polemica che riguarda i suoi due concerti di Milano e Napoli. O meglio dire, i biglietti venduti per assistervi. Attraverso i social si è fatta sempre più insistente una voce che ha attirato l’attenzione dei fan e dei più curiosi: l’esistenza di ticket d’ingresso venduti a una cifra simbolica, quasi ridicola rispetto ai prezzi ufficiali.

Nel chiacchiericcio che ha invaso il mondo virtuale si parla di un misterioso “link nascosto”, una sorta di passaggio segreto per accedere ai biglietti degli show di Elodie a soli 10 euro. Una cifra che sembra più adatta a un cinema di provincia che a uno show pop in uno stadio. Qualcuno ha inizialmente pensato a una bufala, l’ennesimo mito nato dal nulla e amplificato dagli algoritmi. Ma non è così.

La notizia si è rapidamente fatta largo fino a diventare realtà: questi biglietti esistono davvero e sono già stati utilizzati per le date di Napoli e Milano. Nessuna frode, nessun errore tecnico. La questione è molto più complessa, e affonda le radici nelle dinamiche di promozione che da anni regolano il mondo dei concerti. Ma come funziona esattamente questo meccanismo? E perché ora sta facendo così tanto rumore?

Link fuori controllo hanno permesso l’acquisto dei biglietti a prezzo stracciato

In realtà, non si tratta di biglietti aperti al pubblico, bensì di ingressi acquistabili tramite canali riservati, utilizzati in genere da sponsor, partner, membri dello staff o amici dell’organizzazione. In pratica, si tratta di ticket di cortesia, legittimi ma distribuiti in maniera non ufficiale. Tuttavia, qualcosa è andato storto. Alcuni di questi link — pensati per restare “privati” — sono finiti fuori controllo, condivisi di chat in chat fino a diventare virali.

Ed è così che molti utenti sono riusciti ad accaparrarsi posti a prezzi stracciati, generando malcontento tra chi, invece, li aveva acquistati regolarmente pagando dai 50 euro in su. Il sospetto che serpeggia, ora, è che questa diffusione massiva non sia stata del tutto accidentale. Qualcuno ipotizza che sia stata una strategia pensata per accelerare il riempimento degli stadi, specialmente in tempi in cui, nonostante la popolarità dell’artista, il sold out non è sempre garantito.

Non sarebbe certo la prima volta che il marketing musicale adotta misure non convenzionali per assicurarsi platee piene e fotografie trionfali da pubblicare il giorno dopo. Ma accusare direttamente Elodie di tutto questo è fuorviante. Le dinamiche che regolano la vendita dei biglietti sono complesse e gestite da agenzie, promoter e organizzatori. Gli artisti, nella maggior parte dei casi, hanno voce in capitolo solo fino a un certo punto. Quello che resta è un certo senso di amarezza tra i fan che hanno speso cifre importanti e ora si sentono penalizzati.