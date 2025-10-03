Ellie Goulding rende omaggio a Jane Goodall: “Non c’è prosperità su un pianeta morto”

A un giorno dalla morte della celebre scienziata Jane Goodall, 91 anni, Ellie Goulding ha condiviso un ricordo sull’influenza che la primatologa e attivista ha avuto sul suo percorso e sul suo impegno civile in ambito ambientalista.

La cantante sottolinea come l’incontro con Jane Goodall abbia trasformato un interesse personale per l’ambiente in un impegno pubblico a favore del clima e della conservazione.

Un rapporto costruito negli anni

Ellie Goulding e Jane Goodall si sono incrociate più volte. L’artista britannica è stata ambasciatrice del Jane Goodall Institute nel Regno Unito e, successivamente, Global Environmental Ambassador per le Nazioni Unite.

Nel suo tributo, pubblicato oggi da diversi magazine on line, Ellie Goulding ha descritto Jane Goodall come una presenza concreta e comunicativa, capace di trasmettere conoscenze maturate sul campo in Tanzania attraverso l’osservazione diretta degli scimpanzé e la ricerca scientifica.

L’eredità scientifica e culturale

Il ricordo di Ellie Goulding ha evidenziato il ruolo pionieristico della scienziata nel ridefinire la primatologia e la conservazione.

La cantante aveva assistito a diversi esperiementi della scienziata: “Ha intuito e riconosciuto diverse personalità individuali negli scimpanzé e un uso di strumenti non esclusivo degli esseri umani così come ha verificato personalmente l’idea di una continuità più stretta tra specie. Non c’è alcun dubbio che il lavoro di Jane Goodall abbia dato un contributo fondamentale nel modo in cui la società oggi può percepire il legame tra uomo e natura”.

Dall’ispirazione all’attivismo

Ellie Goulding è fortemente impegnata nel campo della conservazione e della salvaguardia dell’ambiente: “Grazie al suo esempio ho intuito le mie potenzialità focalizzando il mio attivismo, collaborando con organizzazioni e campagne su clima, biodiversità e habitat. Il messaggio centrale del suo omaggio è che non esiste una separazione reale tra benessere umano e salute degli ecosistemi: proteggere la natura equivale a proteggere se stessi”.

L’appello: “Nessuna prosperità su un pianeta morto”

Nel testo, Goulding richiama l’urgenza di riconnettersi con il mondo naturale, in un momento socialmente e civilmente difficile: “Non c’è salute, musica, impresa o prosperità su un pianeta morto” — scrive Ellie Goulding, che invita a proseguire il lavoro di Goodall, individualmente e collettivamente, traducendo la consapevolezza in azioni concrete per il clima e la conservazione.