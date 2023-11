Ellie Goulding è in concerto al Fabrique di Milano, stasera, 2 novembre 2023. Tappa italiana del suo “Higher than heaven” tour che riprende il titolo del suo ultimo disco di inediti. Per la realizzazione dell’album ha arruolato alcuni dei migliori artisti della musica pop: Greg Kurstin (Sia, Maggie Rogers, Elton John), Jessie Shatkin (Charli XCX, Years & Years), Koz (Sam Ryder, Madonna, Dua Lipa) e Andrew Wells (Halsey, Yungblud). Higher Than Heaven”.

A marzo 2023, la cantante ha festeggiato 10 singoli di platino, tre album #1, due BRIT Awards, una nomination ai GRAMMY Award e una ai Golden Globe. Ha venduto oltre 27 milioni di album e 218 milioni di singoli, accumulando 43 miliardi di streaming in tutto il mondo. Ellie è anche una delle artiste più ascoltate su Spotify con oltre 8 miliardi di stream. Con oltre 50 milioni di follower combinati sulle sue piattaforme sociali, si è anche guadagnata il Diamond Award di YouTube con 10 milioni di iscritti al suo canale YouTube e oltre 6,8 miliardi di visualizzazioni a livello globale.

A seguire la scaletta del concerto in programma al Fabrique di Milano e tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Ellie Goulding, Fabrique di Milano, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Ellie Goulding al Fabrique di Milano, in programma giovedì 2 novembre 2023. A seguire l’ordine di esecuzione dei brano, incluse le due hit più note, “Love me like you do” (colonna sonora di 50 sfumature di grigio) e “Burn”.

Better Man

Outside (Calvin Harris cover)

Power

Higher Than Heaven

How Deep Is Too Deep

Midnight Dreams

Still Falling for You

Halcyon

My Blood

Frozen (Madonna cover)

Lights

Starry Eyed

I Need Your Love (Calvin Harris cover)

Joy

Anything Could Happen

Miracle (Calvin Harris & Ellie Goulding cover)

Your Song (Elton John cover)

Love Me Like You Do

Burn

Ellie Goulding, biglietti Fabrique di Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Ellie Goulding a Milano, giovedì 2 novembre 2023. Il prezzo è di 46 euro per il posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.