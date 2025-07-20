Elisa Toffoli non crede ai suoi occhi e condivide il momento sui social: il regalo di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini ha offerto ai suoi fans uno spettacolo meraviglioso allo stadio Olimpico di Roma: due live sold out degni di un grande artista. Si è esibito senza risparmiarsi per quasi due ore e mezza e ha coinvolto i presenti in modo totalitario. L’ex frontman dei Luna Pop oltre a cantare le sue hit più famose ha duettato con Elisa, Luca Carboni e Jovanotti. Quest’ultimo ha ricambiato la visita che Cremonini ha fatto al suo live. I duetti hanno reso i concerti di Cremonini ancora più esaltanti e hanno mandato in visibilio i fans.

Ad emozionarsi particolarmente Elisa che ha con Cesare un’amicizia davvero speciale nata in un momento particolare della vita di entrambi. Il cantante bolognese non ha mancato di elogiare pubblicamente le doti artistiche della collega e le ha rivelato tutto il suo affetto: “Formidabile, una donna magnifica, è con noi questa notte la mia amica Elisa”, così ha presentato Cesare l’artista. I due hanno cantato Aurore Boreali accompagnati da tutto il pubblico. Subito dopo l’esibizione la Toffoli non ha nascosto il suo entusiasmo: “Grazie Cesare, grazie Roma, mi hai regalato un sogno”.

Elisa ha poi voluto condividere sui social una storia che rappresenta appieno il legame di amicizia che ha con Cremonini. Il video ha avuto tantissime visualizzazioni e mostra tutto lo stupore della cantante che ha ricevuto inaspettatamente un dono speciale dall’artista bolognese. Elisa non crede ai suoi occhi: il dono promessole da Cesare è arrivato, anche se lei non si sarebbe mai aspettata che l’artista, visti anche i tanti impegni che ha soprattutto in questo periodo, riuscisse a mantenere la sua promessa.

Cesare Cremonini sorprende Elisa: promessa mantenuta

Cesare Cremonini ha sorpreso Elisa facendole recapitare dei pacchi di tortellini fatti a mano. Una promessa che scherzosamente il cantante le ha fatto sul palco e che non sembrava dovesse andare a buon fine. E invece Cremonini non ha mancato d’inviare il suo dono speciale all’amica che stima come artista, non a caso ha detto che gli piacerebbe averla sul palco in ogni live, ma anche come persona. Cesare l’ha infatti definita il suo angelo.

Elisa non ha nascosto il suo entusiasmo e la gioia per aver ricevuto un dono così speciale: anche se sono solo dei tortellini sono per la cantante un pensiero unico. Le immagini mostrano l’artista sorridente e felice e non potevano non essere condivise dai fans. Diversi i like e i commenti alla storia che hanno dato vita ad un rapporto diretto tra fans e cantante.

Cesare Cremonini: “Elisa oggi è un’amica vera”

In diverse occasioni Cesare Cremonini ha parlato del legame speciale che ha con Elisa. L’ha conosciuta quando lui aveva appena debuttato nella musica e lei era già famosa. E oggi che sono riusciti a realizzare un brano insieme per lui è un vero sogno: “Era un mondo parallelo quello in cui ho conosciuto Elisa Toffoli. Lei era già talento puro e riferimento. Oggi è un’amica vera, con cui realizzo un sogno.”

Ha poi aggiunto: “Mentre cantavamo insieme per la prima volta, ho visto aprirsi una porta: come in she said I’ll give ya, shelter from the storm. Riparo dalla tempesta. Così ho iniziato a pensare di poter ballare sul fuoco. Sono certo che un giorno faremo un album intero di canzoni insieme e sarà bellissimo, quando gli dei del tempo e degli impegni lo vorranno.”