Elisa: età, vita privata e carriera della cantante

Alzi la mano chi non ha canticchiato tra sé e sé uno dei successi di Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, a partire dalla struggente Luce (Tramonti a nord est), il brano scritto da Zucchero e portato al successo dalla cantante triestina a Sanremo 2001. Quella che col tempo si imporrà come una delle voci più particolari e versatili del panorama musicale italiano nasce a Trieste il 19 dicembre 1977.

Cresciuta a Monfalcone, nel Goriziano, Elisa comincia ad avvicinarsi alla musica fin da giovanissima ascoltando artisti che su di lei eserciteranno una notevole influenza come Björk, Tori Amos, Radiohead. È appena diciassettenne quando il suo talento viene notato da Caterina Caselli, che le propone un contatto con la Sugar Music.

Tre anni dopo, a vent’anni, esce il suo primo album: Pipes & Flowers (1997), disco interamente scritto in inglese – una delle doti di Elisa è quella di scrivere e cantare anche nella lingua di Shakespeare. Fin dall’esordio Elisa si segnala come una promessa del pop-rock alternativo italiano. Il singolo Labyrinth trascina il disco verso un ottimo risultato in termini di critica e di pubblico.

Elisa, dagli esordi alla definitiva consacrazione

La vera consacrazione però, lo abbiamo detto, arriva nel 2001 con l’intensa interpretazione di Luce (Tramonti a nord est). Il brano, scritto da Zucchero, vale a Elisa la vittoria al Festival di Sanremo. Canzone di rara bellezza, Luce rappresenta la definitiva svolta nella carriera di Elisa. Oltre a essere la sua prima canzone in italiano a riscuotere un enorme successo di pubblico, questa rimane forse la canzone più iconica dell’artista friulana.

Intensità interpretativa, talento vocale, scrittura evocativa, profondità emotiva. Luce è la sintesi perfetta che consacra Elisa nell’olimpo dei grandi della musica italiana. Altri tratti caratteristici di Elisa sono il respiro internazionale e la voglia di sperimentare diversi generi musicali (pop, rock, soul, elettronica). Una ricerca che si esprime in una discografia ricca e variegata dove spiccano, solo per citare i dischi più noti, album come Then Comes the Sun (2001), Pearl Days (2004), Heart (2009) e On (2016).

Numerose anche le collaborazioni di questo talento poliedrico con artisti di caratura internazionale, da Ennio Morricone a Tina Turner passando per Andrea Bocelli. Colpisce la duttilità con cui la cantautrice riesce a adeguarsi a contesti musicali molto diversi tra loro senza mai smarrire la propria inequivocabile identità. Un’altra tappa cruciale della carriera di questa voce unica e versatile al tempo stesso è stata la partecipazione, con il brano Dancing, alla colonna sonora del film A Time for Dancing (2000). Dancing ha riscosso un notevole successo negli Stati Uniti, al punto da essere usato anche in serie tv americane molto seguite oltreoceano.

È del 2022 l’album Ritorno al futuro/Back to the Future. Si tratta di un progetto ambizioso, in italiano e in inglese, che conferma una volta di più la vocazione internazionale e la voglia di esplorare nuovi terreni musicali da parte della cantautrice. Sempre quello stesso anno Elisa torna a calcare il palco dell’Ariston, stavolta nelle vesti meno consuete per lei di co-conduttrice al fianco di Amadeus.

A giugno 2024 Elisa annuncia il suo primo concerto in uno stadio come artista principale. La cantautrice si esibirà allo Stadio San Siro di Milano il 18 giugno 2025. A febbraio di quest’anno, dopo la conferma del sold out, vengono comunicate le date del tour di novembre 2025 nei palazzetti di tutta Italia.

Elisa, una cantante tra vita privata e impegno sociale

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Elisa ha avuto una relazione nel 2001 con l’attore e atleta marziale Giorgio Pasotti (che appare insieme a lei nel videoclip di Luce). Nel 2015 ha sposato Andrea Rigonat, il chitarrista della sua band, con il quale si è legata sentimentalmente dal 2008. La coppia ha avuto due figli: Emma Cecile (2009) e Sebastian (2013).

Dopo aver vissuto molti anni a Milano, Elisa è tornata di recente a Monfalcone con la famiglia, vicina alla radici friulane e lontano dai riflettori metropolitani. Oltre alla musica e agli impegni artistici, si è spesso segnalata per l’attenzione ai temi sociali e ambientali. Una sensibilità che non manca di trasparire nei progetti artistici supportati nel corso degli anni.