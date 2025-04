Elisa: età, marito e figli, dove vive, studi. Carriera e vita privata della cantante

Elisa Toffolo, in arte Elisa, è tra le cantanti più apprezzate dal pubblico. Carriera eclettica e versatile ha portato al successo diversi brani, oggi considerati degli evergreen. Vanta inoltre collaborazioni importanti con artisti di spessore, che le hanno permesso di crescere come artista. Voce esclusiva, Elisa ci tiene a mantenere un basso profilo, non è infatti propensa a conquistare le pagine del gossip o a condividere momenti del suo privato.

Tuttavia ha un account social molto attivo dove condivide momenti del suo lavoro e occasionalmente la quotidianità. Nata a Trieste il 19 dicembre 1977, Elisa ha vissuto un’infanzia serena, è cresciuta tra Gorizia e Monfalcone e sin da piccola ha manifestato un’attitudine particolare verso la musica e l’arte in generale. Ha praticato la danza, ma anche la recitazione e si è cimentata nella pittura. L’approccio con la musica è stato quello che l’ha stimolata di più tanto che a soli 11 anni si è avvicinata artisti del calibro di Aretha Franklin e Jim Morrison.

Il suo talento era tale che a 19 anni ha debuttato come cantante scegliendo di esibirsi con brani non in italiano. Nel 2001 ha partecipato al Festival di Sanremo e ha vinto con Luce, brano che ancora oggi è considerato tra i più belli della musica italiana. All’epoca la sua interpretazione conquistò tutti e in pochi giorni divenne un’icona. Attratta dalle diverse forme d’arte Elisa negli ultimi anni ha svolto diversi ruoli: da quello di regista di videoclip al doppiaggio, è stata anche fotografa e attrice di teatro. Nonostante l’apparente timidezza la cantante non manca di mettersi sotto esame e di affrontare ogni possibile sfida le viene proposta.

Elisa, vita privata: figli e marito

Dal 2015 Elisa è sposata con Andrea Rigonat, musicista che ha conosciuto nel 1996 durante uno dei suoi concerti. Un icontro che è stato fatale per i due: da quel momento non si sono più lasciati e raramente si è parlato di crisi fra loro. La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata nel 2009 e Sebastian, venuto al mondo nel 2013.

Il matrimonio è stato celebrato nella Basilica di Sant’Eufemia a Grado in forma privata alla presenza di pochi amici e dei famigliari. Per diversi anni Elisa ha vissuto a Milano, ma recentemente la cantante si è trasferita insieme ai figli e al marito in Friuli dove ha scelto di vivere in una casa immersa nella campagna, e circondata dal verde. Una scelta che può apparire azzardata ma che l’artista ha fatto con consapevolezza e di cui ad oggi non si è pentita.

Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa

Elisa e Andrea Rigonat sono una coppia stabile e felice, ad unirli la passione per la musica. Rigonat è un noto chitarrista e produttore musicale e vanta alcune collaborazioni con artisti importanti tra cui anche Tiziano Ferro. Solitamente sostiene la cantante triestina e l’accompagna nei suoi tour.

I due hanno condividono anche diversi progetti come Music for the Planet di Legambiente, che ha come fine quella di piantare più alberi possibili per far fronte alla crisi climatica. Rigonat ha sempre sostenuto la cantante nelle sue scelte, anche quando lo scorso anno ha annunciato il desiderio di fermarsi per un periodo.

In un’intervista rilasciata al Il Messaggero Elisa ha manifestato la volontà di prendersi una pausa dal lavoro: “Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi.”