Elisa, avete visto la sua casa? Circondata dal verde e panorama mozzafiato.

Elisa è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Voce soave e una personalità artistica che viene spesso invidiata all’estero. Con le sue canzoni, riesce infatti sempre a toccare i cuori di tutti, soprattutto durante le sue performance dal vivo, quando la sua musica si trasforma in poesia. Quando si spengono i riflettori, la cantante si rifugia nel suo habitat naturale, un luogo in cui ha modo di dare sfogo a tutta la sua creatività e al suo desiderio di relax.

La casa di campagna di Elisa è una vero oasi di pace

La cantante ha sempre messo in evidenza, nei suoi brani, la forte passione che ha per la natura. Un amore che si è trasformato in vero e proprio attivismo, dato che lei stessa ha creato l’organizzazione Music for a planet, dedicata alla sostenibilità ambientale. Elisa ha quindi deciso di vivere in campagna, in un luogo bellissimo situato in Friuli Venezia Giulia. La sua casa ha infatti una vista mozzafiato sulle Alpi ed è attorniata da un orto, un frutteto, un campo in cui vengono coltivate patate e tanto altro ancora. Gli interni di questa abitazione vanno ad incarnare l’eleganza e la sensibilità che hanno sempre contraddistinto la cantante. Lei è tra l’altro sempre stata molto riservata e ha sempre preferito restare distante dalle luci dei riflettori, ma talvolta sui social sono apparsi degli scatti che la ritraggono proprio nella sua casa da sogno.

A catturare l’attenzione sono in primis le tonalità del bianco e del beige, che si trovano soprattutto nella stanza in cui si dedica alla musica. Tutto l’ambiente è inoltre caratterizzato da uno stile semplice e rustico, con soffitti alti, mentre a dare un tocco di colore sono i quadri appesi alle pareti. Una semplicità che si ritrova anche in cucina, un luogo che permette subito di immergersi nella tipica atmosfera di campagna, soprattutto grazie alla presenza delle sedie in legno e a quelle in ferro battuto. Anche qui a predominare il tutto è il bianco, com’è possibile notare dagli arredi presenti. Uno stile essenziale per questo ambiente, ma anche la presenza di elettrodomestici e di complementi d’arredo più moderni, come le lampade in stile industrial.

Le stanze sono molto luminose, e soprattutto nel soggiorno c’è tantissima luce. Proprio in questa stanza si nota una grande scala a chiocciola che porta ai piani superiori. Il protagonista di questo ambiente è inoltre il pianoforte nero, posizionato proprio sotto la scala e che crea un ambiente ancora più intimo. Il tutto viene reso elegante soprattutto per la presenza dell’arazzo bianco alle pareti e delle piante.