Cosa hanno in comune Elio e le Storie Tese e Dean Norris, l’attore famoso nel mondo grazie alla sua magistrale interpretazione in Breaking Bad, nel ruolo di Hank Schrader?

Dean Norris è il protagonista di una video-dedica indirizzata a Elio e le Storie Tese, dove possiamo vedere l’attore statunitense recitare un breve monologo contenente citazioni e tormentoni riguardanti il gruppo.

Tutto è nato dal profilo social Elio e le Storie Tese Shitposting, una pagina non ufficiale nella quale i fan del gruppo condividono meme. Alcuni utenti di questo profilo hanno chiesto all’attore, attraverso Cameo, un sito molto conosciuto che offre la possibilità richiedere dei video-dedica personalizzati alle star che sono disponibili, di realizzare questa video-dedica.

Per la cronaca, Dean Norris devolve i soldi guadagnati su Cameo ad un’associazione no-profit che si occupa di avvicinare i giovani allo studio delle arti.

Il messaggio recitato dall’attore statunitense contiene citazioni come “Non portate via i sassi dalla Toscana o non sapremmo più dov’è la Toscana”, monologo di Maurizio Crozza contenuto nell’album Cicciput, i nomi di Rocco Tanica e Mangoni, “Bio Parco!”, tratto dalla famosa classifica di frasi normali che sembrano bestemmie, Fabiana In*ulamorti, personaggio citato in Gimmi I., canzone sempre contenuta in Cicciput, o “Forza Panino!”, slogan presente nel finale della canzone Tapparella, soprannome del compianto Feiez.

Il video (che trovate di seguito) è stato condiviso anche dalla pagina ufficiale del gruppo, con il seguente messaggio: “Quelli di Elio e le Storie Tese Shitposting sono matti. Questa è la prova definitiva”.