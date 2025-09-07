Elettra Lamborghini osa con l’ultimo singolo Miaw Wau: le reazioni in Italia e all’estero

Elettra Lamborghini torna con un nuovo singolo, non pienamente estivo ma ideale per tutte le stagioni. Dopo Caramello, Pistolero, Mani in Alto e Dire Fare Baciare, l’artista è tornata in versione Pem Pem e ha catturato l’attenzione dei fan in Italia e nel mondo. La giudice di Italia’s Got Talent ha pubblicato Miaw Wau, una canzone tutta da ballare che consolida ancora una volta il suo status di “regina del twerking”. Nel videoclip musicale, la si vede vestire i panni di una gattina sensuale che ingabbia la sua preda, ossia il tiktoker e modello Aaron Mercurio, al momento nella Casa del Grande Fratello Vip messicano.

Il significato di Miaw Wau

Il nuovo pezzo di Elettra Lamborghini è il primo capitolo di un nuovo capitolo discografico che la cantante ha iniziato insieme alla Universal Music Mexico. La casa di produzione messicana curerà infatti i suoi progetti in spagnolo e in inglese, mentre la EMI Records Italy e la Universal Music Italia continueranno a seguire la produzione dell’artista in lingua italiana. La Lamborghini sta infatti sperimentando nuove sonorità e contaminazioni musicali. Nel corso di un’intervista rilasciata per DomaniPress, lei stessa ha parlato del rapporto che ha con la musica e con il pubblico. “L’ascolto delle altre persone per me è necessaria” – ha detto – “Leggo i commenti sui social, quelli sinceri, e non mi faccio abbattere dalle critiche, quelle vere sono anche costruttive. Mio marito riesce, nonostante tutto, ad essere sempre obbiettivo. Spesso lo sveglio nel cuore della notte per fargli ascoltare delle sonorità… Direi che mi sopporta“.

Il nuovo singolo Miaw Wau vuole essere un richiamo al mondo animale, che diventa spesso simbolo di spontaneità e libertà. Il testo va ad alternare momenti ironici a passaggi più intensi, mantenendo viva una forte impronta ritmica. Le parole sono dirette, colorate e volutamente esagerate, in modo da catturare l’attenzione dell’ascoltatore e lasciarsi andare senza pressioni ed ostacoli. Lamborghini mette ancora una volta in evidenza la sua capacità di unire leggerezza e immediatezza, rendendo così il brano un vero e proprio tormentone. Il brano rappresenta quindi la libertà di esprimersi senza filtri, l’idea di rompere gli schemi e la necessità di non aver paura del giudizio.

Le reazioni in Italia e all’estero

La nuova canzone di Elettra Lamborghini ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, sia in Italia che nel mondo. Sotto il videoclip si possono infatti leggere commenti tutti positivi, di fan che non possono fare a meno di ascoltare la cantante.