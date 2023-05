Elettraton è il titolo del nuovo disco di Elettra Lamborghini. Proprio il 17 maggio 2023, nel giorno del suo compleanno, la cantante annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti (sotto etichetta Island Records/Universal Music Italia).

“ELETTRATON”, secondo disco della Lamborghini, sarà disponibile da venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD). Clicca qui per il pre-order. Artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, torna alla musica dopo gli impegni televisivi che l’hanno vista, e la vedono tuttora impegnata con i PanPers sul Nove per il programma ONLY FUN- Comico Show.

Non è stato ancora svelato il titolo del nuovo singolo della cantante, probabilmente una hit che punta a replicare i successi di “Pistolero” e “Caramello” (insieme a Rocco Hunt).

Qui sotto la cover di “Elettraton”, il progetto musicale dell’artista.

I successi discografici di Elettra Lamborghini

La sua carriera solista inizia con due dischi di platino per il suo primo singolo da solista Pem Pem, pubblicato il 2 febbraio 2018. A settembre pubblica il suo secondo singolo, intitolato Mala e certificato disco d’oro e pochi mesi dopo torna a collaborare con Sfera Ebbasta al singolo Cupido RMX insieme a Khea, Duki e Quavo, in occasione della riedizione dell’album Popstar.

Successivamente ai primi singoli di successo e le collaborazioni di pregio, il 27 maggio dello stesso anno, dopo aver firmato per Universal Music Italia, annuncia il suo primo album in studio Twerking Queen, uscito poi il 14 giugno, dal quale sono stati estratti i singoli Tócame, in collaborazione con Childsplay e Pitbull (disco d’oro) e Fanfare Feat. Gué Pequeno (disco d’oro). Nell’album anche la rinnovata collaborazione con Sfera Ebbasta in Corazón Morado, disco di platino. Twerking Queen è stato certificato disco di platino.

La partecipazione a Sanremo 2020

Nel febbraio 2020, Elettra Lamborghini è in gara tra i Big della 70esima edizione del Festival di Sanremo, esibendosi sul palco dell’Ariston con Musica (E il resto scompare), scritto e composto da Michele Canova e Davide Petrella: il brano, certificato doppio platino, ha conquistato le classifiche di streaming e tutte le radio.

Il 28 maggio 2020 esce su tutte le piattaforme digitali Hola Kitty, il brano di Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey che ha visto il ritorno al cantato in spagnolo, accompagnato da 13 video – cartoon, uno per ogni traccia di Twerking Queen.

A giugno 2020 rilascia “La isla” insieme a Giusy Ferreri. Il 4 giugno 2021 pubblica il singolo Pistolero (3xPlatino) estratto dall’EP Twerking Beach uscito il successivo 25 giugno.

Continuano le collaborazioni di successo e il 17 giugno esce il singolo Caramello (3xPlatino), in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Índigo.

Il 31 marzo 2023 esce Delincuente, che vede per la prima volta collaborare la regina del reggaeton con Boro Boro, massimo esponente del genere nel nostro Paese.