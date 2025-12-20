Ed Sheeran, svolta wellness: “Perdo peso per le mie ragazze”

Una vera e propria metamorfosi fisica quella di Ed Sheeran: non un esercizio di vanità né una scelta legata all’immagine o al mercato discografico. A raccontarlo è lui stesso, in un’ampia intervista concessa a Men’s Health nel corso della quale ripercorre il momento esatto in cui si è reso conto che qualcosa doveva cambiare. A cominciare dalla sua alimentazione.

Ed Sheeran, una dieta necessaira

Tutto è iniziato con l’arrivo delle figlie Lyra e Jupiter, nate rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Una notte insonne con una neonata tra le braccia, dopo una bottiglia di vino condivisa con un amico, è stata la sua epifania: “Non posso fare il padre così” ha detto…. E il giorno dopo ha deciso di rivolgersi a uno specialista.

Perché quella frase, detta più a se stesso che al mondo, ha segnato la fine della sua routine caotica fatta di bevute, sonno disordinato e alimentazione casuale. Da quel momento, Ed Sheeran ha scelto un’altra strada: non per diventare un modello di fitness, ma per essere all’altezza del ruolo che più gli importa, quello di padre.

La nuova routine: allenamento, disciplina e meno alcol

Sheeran non ha nascosto che all’inizio la trasformazione gli sembrasse quasi “strana”: lui, il ragazzo della porta accanto diventato star globale, era sempre stato percepito come uno della porta accanto. O come si dice in Inghilterra… casa e pub: “Sotto sotto sono ancora un tipo che mangerebbe pizza con le patatine e berrebbe birra a ogni occasione – ha ammesso – ma dovevo pur darmi una regolata. Spesso ho perso peso per poi recuperarne altrettanto se non di più. Avevo bisogno di un buon metodo, e non solo della motivazione”.

Poi nel corso dell’ultimo anno ha perso circa 14 chili, costruendo massa muscolare (‘ma senza esagerare e senza alcun fanatismo’ dice) adottando abitudini più sane. Ha iniziato a correre con regolarità, anche durante i tour, e a lavorare con pesi e Pilates per trovare equilibrio e forza. L’altra grande rivoluzione è arrivata a tavola: meno alcol, meno eccessi, più attenzione all’energia da dedicare alla famiglia. Senza rinunciare completamente alla birra, pur ridotta considerevolmente.

Il rapporto con il pubblico e la paura di cambiare troppo

Sheeran sa bene che la sua immagine “da ragazzo normale” è sempre stata una parte cruciale della sua identità pubblica. Per questo si è chiesto se presentarsi sulla copertina di Men’s Health con un fisico scolpito potesse stonare con l’idea che i fan hanno di lui. Ma alla fine ha fatto pace con il cambiamento: “Credo che essere genitori significhi voler stare bene per chi ti guarda e conta su di te. Le mie figlie vogliono giocare, e non posso farlo con il fiatone…”

Il cantante ha ribadito che la trasformazione non è un punto d’arrivo ma un percorso: “Sono sempre stato una persona attiva in tutto, ho sempre voluto migliorarmi e questo aspetto non è diverso dagli obiettivi che mi pongo con un disco o un tour. Stare meglio significa anche restare più lucido, fare scelte più consapevoli”.

Un nuovo capitolo personale e artistico

La nuova versione di Ed Sheeran non rinnega il passato, ma lo ingloba in una stagione diversa, più matura, in cui la salute mentale e fisica diventano estensioni naturali della sua creatività. Tra tour inarrestabili, progetti discografici e la vita famigliare che resta il suo centro, questa trasformazione racconta un artista che non teme di mostrarsi vulnerabile.

Ed Sheeran sarà in tour in Australia e Nuova Zelanda tra gennaio e febbraio, a maggio affronterà un lungo tour in America Latina prima di suonare di nuovo negli Stati Uniti: stadi e festival, da giugno a novembre.