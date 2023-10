Unica data italiana per Ed Sheeran in Italia, l’8 giugno 2024, alle Mura Storiche per il Lucca Summer Festival. Colpaccio dell’organizzazione dell’evento che ha annunciato la presenza del cantautore inglese per l’attesissimo live nel nostro Paese. A seguire tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti, orario e prevendite.

Biglietti per Ed Sheeran a Lucca, 8 giugno 2024

I biglietti per il concerto di Ed Sheeran saranno disponibili dalle ore 11 del 20 ottobre 2023. Clicca qui per l’acquisto su Ticketone e per tutte le informazioni.

Quando tornerà in Italia Ed Sheeran?

Ed Sheeran tornerà in Italia l’8 giugno 2024 in concerto al Lucca Summer Festival.

Autumn Variations, l’album è uscito il 29 settembre 2023

Autumn Variations è l’ultimo album di inediti di Ed Sheeran, uscito il 29 settembre scorso. Ecco le parole del cantautore nell’annunciare il suo progetto discografico:

“Lo scorso autunno, ho scoperto che io e i miei amici stavamo attraversando moltissimi cambiamenti di vita. Dopo il caldo dell’estate, tutto si è calmato, si è sistemato, è caduto a pezzi, è venuto al pettine o è imploso,” racconta Ed Sheeran.

“Quando ho attraversato un momento difficile all’inizio dello scorso anno, scrivere canzoni mi ha aiutato a capire i miei sentimenti e ad accettare ciò che stava succedendo, e quando ho saputo delle diverse situazioni dei miei amici, ho scritto canzoni, alcune dal loro punto di vista, alcuni dai miei, per catturare il modo in cui io e loro vedevamo il mondo in quel momento. Ci sono stati alti momenti di innamoramento e di nuove amicizie inframmezzati da momenti bassi di crepacuore, depressione, solitudine e confusione.”

“Mio padre e mio fratello mi hanno parlato di un compositore chiamato Elgar, che ha composto “Enigma Variations”, in cui ciascuna delle 14 composizioni riguardava uno diverso dei suoi amici. Questo è ciò che mi ha ispirato a realizzare questo album. Quando ho registrato Subtract con Aaron Dessner, ci siamo subito trovati bene. Abbiamo scritto e registrato senza sosta e questo album è nato da quella collaborazione. Sento che ha catturato la sensazione dell’autunno in modo così meraviglioso nei suoi suoni e spero che tutti lo amino tanto quanto me.”