Ed Sheeran lascia il Regno Unito e si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti

Ed Sheeran ha annunciato ufficialmente che lascerà il Regno Unito per trasferirsi con la sua famiglia negli Stati Uniti. Una decisione che il cantautore lega soprattutto al suo imminente tour americano, ma che rappresenta anche una svolta personale e artistica.

Ed Sheeran vuole fare l’americano

Durante un’intervista, Sheeran ha ironizzato dicendo di sentirsi “probabilmente l’unica persona disposta a trasferirsi oggi in America”, un chiaro riferimento al clima politico turbolento che attraversa il Paese soprattutto dopo il secondo mandato di Donald Trump.

Nonostante ciò, il musicista ha rivelato di aver scelto come nuova casa Nashville, città che considera da tempo la sua preferita negli Stati Uniti e luogo ideale per coltivare il sogno di avvicinarsi alla musica country.

Ed Sheeran, Nashville e la svolta country

La scelta di Nashville non è casuale. La città è da sempre il cuore pulsante della country music, un genere che Sheeran ha spesso osservato con curiosità e con notevole ammirazione.

Dopo aver conquistato classifiche e pubblico in tutto il mondo con le sue ballate pop e folk, l’artista britannico sembra pronto a sperimentare nuove sonorità e a contaminare la sua produzione con atmosfere più radicate nella tradizione americana. Nashville, con i suoi locali storici e la sua scena musicale vivacissima, diventa così il luogo perfetto per questa fase inedita della carriera del cantautore.

Una vita tra pub, e nuove sfide

Sheeran ha parlato anche della sua proprietà in Inghilterra, una grandissima tenuta in campagna subito soprannominata dalla stampa “Sheeranville”. Il complesso comprende due pub privati, spazi per intrattenere amici e ospiti, e persino una cappella destinata alla riflessione e agli eventi più intimi.

L’artista ha spiegato che, nonostante il trasferimento, questo rimarrà un punto di riferimento importante nella sua vita, una sorta di radice a cui tornare. Tuttavia, il desiderio di crescere artisticamente e di vivere nuove esperienze musicali ha prevalso, portandolo a scegliere l’America come nuova casa.

Identità e appartenenza

Nato e cresciuto in Gran Bretagna, Ed Sheeran non ha mai nascosto di sentirsi profondamente legato alle sue radici, arrivando a definirsi culturalmente irlandese per via delle origini della sua famiglia. Questo senso di appartenenza si riflette spesso nelle sue canzoni e nel suo stile musicale, ma oggi sembra intrecciarsi con un bisogno di rinnovamento. Il trasferimento negli Stati Uniti è quindi un atto di coraggio e di apertura verso nuove contaminazioni, senza rinnegare quanto costruito finora.

Una carriera ai vertici

Il successo di Ed Sheeran nel Regno Unito e a livello internazionale è indiscusso: numeri da record nelle classifiche, brani che hanno scalato le hit mondiali e una popolarità trasversale che lo ha reso uno degli artisti più influenti della sua generazione. Il suo 2025 si chiuderà con una breve serie di date europee – Parigi, Monaco, Coventry, Manchester e Dublino – per aprire l’anno nuovo con una lunha tournée down under tra Australia e Nuova Zelanda.