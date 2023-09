Era attesissimo il concerto di Ed Sheeran a Las Vegas, in programma sabato sera. I fan erano da ore, sotto al sole, pronti ad ascoltare dal vivo il loro beniamino quando è arrivata la notizia del live annullato e rinviato direttamente al 28 ottobre 2023. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine.

L’Allegiant Stadium, tramite X, aka Twitter, alle 17:00 ha scritto, via social, che lo spettacolo sarebbe stato “notevolmente in ritardo” e avrebbero fornito un aggiornamento sui social media alle 17:30. Ma non è stato così e le notizie sono arrivate solo alle 18.31.

“A causa di problemi tecnici, il concerto di Ed Sheeran di questa sera all’Allegiant Stadium è stato riprogrammato per sabato 28 ottobre. I biglietti acquistati in precedenza saranno validi per la data riprogrammata. Ci scusiamo per i ritardi e i disagi causati a tutti i fan di Ed Sheeran che aspettavano un concerto stasera. Gli aggiornamenti sono stati comunicati il più rapidamente possibile a coloro che aspettavano fuori e tramite i nostri canali social, il sito web e l’app della sede. Le porte dello stadio sono state aperte alle 17:05 per allontanare i fan dal caldo e ci siamo assicurati che chiunque avesse bisogno di assistenza l’abbia ricevuta”

Con queste dichiarazioni “last minute”, è arrivata ufficialmente la notizia del concerto annullato, poche ore prima del previsto inizio. Lo stesso Ed Sheeran, via social, si è scusato con i fan.

“Non posso credere di scrivere questo, ma sono state riscontrate alcune problematiche durante la preparazione del nostro show a Las Vegas. È impossibile andare avanti con lo spettacolo. Mi dispiace tanto. So che tutti hanno viaggiato per questo e vorrei poterlo cambiare. Il concerto sarà posticipato a sabato 28 ottobre e tutti i biglietti acquistati saranno validi per quella data. Mi dispiace così tanto”

Fonti vicine all’allestimento dello show hanno detto a TMZ…

“Il palco non è stato approvato ieri sera per motivi di sicurezza, quindi hanno provato a ricostruirlo stamattina e hanno persino scelto gli orari di apertura delle porte posteriori perché pensavano di farcela… ma no, è stato riprogrammato per il 28 ottobre. Ci sono fan allo stadio mentre e lui è in tribuna a scattare foto e chiedere scusa”

I vigili del fuoco della contea di Clark hanno affermato di aver prestato assistenza a diverse persone per “problemi legati al calore”. Una persona è stata ricoverata in ospedale.

Ed Sheeran, concerto rinviato: la reazione dei fan e le polemiche

La notizia del concerto rinviato ha creato numerosi malumori per i fan, arrivati appositamente a Las Vegas e senza la possibilità economica di ritornare a fine ottobre per usufruire del biglietti acquisto.

“Fa semplicemente schifo perché ora non lo vedremo perché ovviamente non spenderemo tutti quei soldi per tornare a Las Vega. Questo è stato il motivo per cui siamo venuti qui”.

Queste le parole di Matt Wenet e Raeann Schneider, una coppia canadese che ha speso 400 dollari e si è recata a Las Vegas dal Saskatchewan per festeggiare il 28esimo compleanno di Schneider.

Sotto al post di Ed Sheeran via Instagram si può leggere:

“Ho riprogrammato il mio matrimonio per questo evento!!!!!! 😔 Ti amo Ed ma ho perso migliaia di dollari😰 Immagino che torneremo a ottobre. A patto che non lo annulli di nuovo.”

E ancora:

Capisco perfettamente che le cose succedono, ma abbiamo comprato questi biglietti un anno fa e siamo volati dalle Hawaii per questo. Non sono sicuro che saremo in grado di tornare di nuovo qui! Molto deludente.

E infine, c’è chi ha commentato ancora quando era in attesa di entrare per il concerto…

“Attualmente siamo in fila e lo stadio non ha ancora annunciato la sua cancellazione, abbiamo aspettato nel caldo, le persone che svengono i bambini sono agitatissimi”