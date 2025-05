Ed Sheeran, 5 cose che non sai di lui

Tra i cantanti più affermati al mondo, Ed Sheeran ha vissuto i suoi primi anni di vita a Hebden Bridge, nel West Yorkshire, e si è poi trasferito a Framlingham, Suffok. Suo papà è un curatore d’arte, mentre la sua mamma una designer di gioielli. Il fratello maggiore – Matthew – è invece un compositore di musica classica. Sin da piccolo è quindi vissuto attorniato di arte, ed è per questo che ha imparato a suonare la chitarra da giovanissimo. Negli anni in cui frequentava la Scuola Thomas Mills High di Framlingham, ha invece iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Nel 2005 ha mosso i suoi primi passi nel mondo discografico e, grazie ad una serie di eventi, è riuscito a raggiungere il successo sperato.

In questi mesi c’è molta attesa per la tappa italiana del suo tour, che si terrà il 14 giugno 2025 a Roma. Nel frattempo, ecco 5 curiosità di lui che non si conoscono.

Le 5 curiosità su Ed Sheeran

Il cantante britannico si è sposato in gran segreto con la sua ex compagna di scuola Cherry Seaborn. I due si erano allontanati per molto tempo per poi ritrovarsi anno dopo negli Stati Uniti. La donna è infatti stata invitata a una festa a Taylor Swift, in cui c’era anche Ed, ed entrambi si sono di nuovo innamorati e non si sono più lasciati. Tra l’altro, Swift è proprio una delle migliori amiche di Ed, e i due hanno anche lavorato insieme in più occasioni. Si ricorda ad esempio la canzone End Game, che è contenuta nell’ultimo album di Taylor.

Qualche tempo fa, l’artista ha inoltre acquistato un casale nei pressi di Paciano, in Umbria, e a parlarne è stato proprio il diretto interessato. “Questo posto è un luogo ideale dove crescere i miei figli, quando ne avrò“, ha infatti dichiarato lui. Proprio in quel luogo, l’artista ha infatti trascorso il Capodanno 2018. Sheeran è inoltre un grande amante del cibo, ed è proprio per questo che ha scelto il Bel Paese per comprare una casa. Di lui si sa anche che è un ottimo cuoco e che il piatto che gli riesce meglio sono le linguine allo scoglio.

Il suo soprannome è Teddy (Orsacchiotto), e lui è totalmente innamorato di questo nomignolo, tanto che ha deciso di tatuarsi sul braccio l’immagine di un orsacchiotto.

La tappa di Ed Sheeran in Italia

Il cantautore inglese arriverà in Italia con un appuntamento imperdibile, il 14 giugno 2025 a Roma. Si tratta dell’unica tappa italiana del suo Mathematics European Tour 2025. La tournée attraverserà diversi altri Paesi d’Europa come Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera, Belgio, Polonia, Svezia e Danimarca.