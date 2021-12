Per celebrare il decimo anniversario del suo acclamato mixtape “Echoes Of Silence“, The Weeknd ha pubblicato un nuovo video musicale per la sua title track.

The Weeknd, Echoes Of Silence, Significato canzone

Il brano parla dell’attrazione tra i due e dell’incontro che potrebbe esserci. Lei cederà sapendo come andrà a finire? Perché forse, anche lei cerca quello e non è così “vittima” (“Ragazza, sei così masochista, E chiedo perché, E tu rispondi… mi piace il brivido”)

Echoes Of Silence, Video ufficiale

Il video mostra un robot gigante che vaga in un mondo distopico prima di imbattersi in una versione robotica di The Weeknd. I due interagiscono tra loro su uno sfondo di una grafica meravigliosa.

Cliccando qui potete vedere la clip ufficiale.

The Weeknd, Echoes Of Silence, Testo canzone

Talk to me, baby

Tell me what you’re feeling

You say you don’t need to go

Don’t you pretend you didn’t know

How all of this would end up?

Girl, I saw it in your eyes

And, baby, I can read your mind

And expectations were not in sight

You knew that talking dirty to me on the phone

Would get me here

‘Cause we both wanted to do this

But I could tell that you were scared

‘Cause you thought there was more to us

But you knew how this would end

It’s gonna end how you expected

Girl, you’re such a masochist

And I ask why

And you reply…

I like the thrill

Nothing’s gonna make me feel this real

So, baby, don’t go home

I don’t wanna spend tonight alone

Baby, please

Would you end your night with me?

Don’t you leave me all behind

Don’t you leave my little life

Don’t you leave my little lie

Ooh, ooh

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

Ooh, ooh

The Weeknd, Echoes Of Silence, Traduzione canzone

Parlami piccola

Dimmi cosa provi

Dici che non hai bisogno di andare

Non fingere di non saperlo

Come andrebbe a finire tutto questo?

Ragazza, l’ho visto nei tuoi occhi

E, piccola, posso leggere la tua mente

E le aspettative non erano in vista

Lo sapevi che mi parli sporco al telefono

mi porterebbe qui

Perché entrambi volevamo farlo

Ma potrei dire che avevi paura

Perché pensavi che ci fosse di più per noi

Ma sapevi come sarebbe andata a finire

Finirà come ti aspettavi

Ragazza, sei così masochista

E chiedo perché

E tu rispondi…

mi piace il brivido

Niente mi farà sentire così reale

Quindi, piccola, non andare a casa

Non voglio passare stanotte da solo

Tesoro, per favore

Finiresti la tua serata con me?

Non lasciarmi tutto indietro

Non lasciare la mia piccola vita

Non lasciare la mia piccola bugia

Ooh ooh

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

Ooh ooh