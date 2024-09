Tutte le informazioni sull’evento “Echo” in programma l’8 settembre a Cascina Cotica a Milano: la lineup, scaletta, come arrivare

L’8 settembre 2024 a Milano, presso Cascina Cotica, si svolgerà Echo, un evento di musica e sostenibilità organizzato da Bloom agenzia con il Comune di Milano e in collaborazione con alcune realtà giovani (tra queste segnaliamo STOOPING, Floricoltura Radaelli , SIAMO un magazine, FORSE SONO SOLO IO, Spazio Tempo Aps e RESTART ). Sulla pagina Instagram ufficiale del Festival, possiamo leggere:

L’obiettivo di ECHO fin dall’inizio è stato quello di creare un evento che ruotasse attorno al concetto di sostenibilità a 360 gradi, coniugandola in più direzioni. Da abitanti del XXI secolo, ci rendiamo conto di vivere in un periodo di estremo accelerazionismo che tocca diverse sfere della vita: il tempo risicato a giornate diventate ormai cortissime, la poca cura della natura e delle persone circostanti per la foga di portare a termine le task della giornata, il che conduce a uno stato mentale spesso instabile e insicuro, impedendoci di godere appieno delle cose più fondamentali. Necessitiamo di una giornata scandita da un tempo più umano: più sostenibile. L’impegno di ECHO si dispiega su più fronti, ponendo al centro un sentimento comune per la musica, sottofondo naturale dei sogni e delle speranze che riponiamo in un futuro annebbiato, ma non per questo irraggiungibile.

Echo, 8 settembre 2024, Cascina Cotica (Milano) – Lineup e scaletta

Domenica 8 settembre, dalle 18:00 a poco prima della mezzanotte Cascina Caotica sarà illuminata dalla musica di sei giovani progetti artistici che rispecchiano complessivamente lo spirito di ECHO.

Gli artisti che prenderanno parte all’evento sono Assurditè, Giovanni Ti Amo, Caro Wow, Faccianuvola, Duopop e Yaraki.

Ecco la scaletta:

Apertura cancelli alle 14:00 con la STAMPA SERIGRAFICA by @siamounmagazine,

poi LABORATORIO a cura di @gallab_lab fino al TALK delle 17:00 che vedrà conversare sul palco @restartmusicminds insieme a @sethuisinhell e @iamclaudym mediati da @diegobelfiore_ 🔗 Dalle 18 iniziano i live nell’orto

con @yarakissaki , @caro.wowwww e @faccianuvola

e dalle 20:30 sul palco della corte

con @duopop.it, @giovanni.tiamo e @assurditee Baretto aperto da subito per restare idratati e puoi cenare direttamente in Cascina! Infine la parte più bella: ECHO è a INGRESSO LIBERO o, se ti va, puoi dare tu il giusto valore alla giornata tramite una DONAZIONE!

Oltre alla musica live ci saranno molti temi affrontati durante la giornata, come potete vedere nella scaletta e con i talk previsti. Tra gli argomenti anche l’interrogativo “Quanto inquina la musica? E come renderla più sostenibile?”

Di questo e di tanto altro si parlerà a Echo, il festival di musica, natura e connessioni che si terrà l’8 settembre a Cascina Cotica a Milano. Qui sotto un reel sull’argomento, sulla pagina Instagram ufficiale di Futoora

Come arrivare ad Echo, Cascina Cotica – Milano

Ecco come arrivare all’Echo Festival:

– metro LAMPUGNANO o URUGUAY

– bus LINEA 68 (fermata in via Antonio Cechov)

In quartiere ci sono molti parcheggi disponibili, inoltre, nella zona di Cascina Cotica ci sono anche aree di sosta per mezzi sharing di mobilità sostenibile come biciclette, monopattini e motorini. Controlla quali arrivano!

Entrando nei dettagli, ecco qualche ulteriore informazioni utile.

In Auto:

Da Milano Centro:

Prendi la Circonvallazione Esterna (SS11) in direzione nord-ovest.

Segui le indicazioni per Viale Certosa e continua su questa strada.

Svolta a destra su Via Eritrea, poi prosegui su Via Triboniano.

Continua su Via Mambretti e svolta su Via delle Forze Armate.

Prosegui su Via Figino fino a raggiungere Via Carlo Perini, dove troverai Cascina Cotica.

Dalla Tangenziale Ovest:

Esci a Milano Certosa.

Prendi Viale Certosa e continua fino a Via Eritrea.

Segui il percorso sopra descritto.

Con i Mezzi Pubblici:

Da Milano Centrale:

Prendi la Linea M2 (Verde) della metropolitana in direzione Assago Milanofiori Forum o Abbiategrasso.

Scendi a Garibaldi FS e cambia con la Linea M5 (Lilla) in direzione San Siro.

Scendi alla fermata Cenisio.

Da lì, prendi il Tram 12 in direzione Roserio e scendi alla fermata Via Mac Mahon Via Varesina.

Cammina per circa 10 minuti fino a Cascina Cotica.

Dalla Stazione di Milano Porta Garibaldi:

Prendi la Linea S5 (in direzione Varese) o la Linea S6 (in direzione Novara) del passante ferroviario.

Scendi alla fermata Milano Certosa.

Da qui, puoi prendere il Bus 35 in direzione Quartiere Vialba e scendere alla fermata Varesina – Certosa.

Cascina Cotica è a circa 5 minuti a piedi da questa fermata.