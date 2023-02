Eagle-Eye Cherry è in concerto stasera, 21 febbraio 2023, alla Santeria Toscana, a Milano. Cantante e artista teatrale svedese, ebbe un grandissimo riscontro nel 1997 con “Save Tonight” e, grazie al brano, ha ottenuto un successo in Irlanda, Stati Uniti e Regno Unito, ed è stato votata canzone dell’anno in Nuova Zelanda. Cherry è il figlio dell’artista jazz americano Don Cherry e dell’artista e designer svedese Moki Cherry. Il suo disco di debutto, Desireless, è stato pubblicato nel 1997. Ha iniziato a lavorare al suo progetto d’esordio con la sua chitarra acustica, nella sua camera da letto. Ci lavorò con la massima convinzione e i suoi sforzi e il suo impegno furono ripagati poiché riuscì a vendere oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo e divenne disco di platino negli Stati Uniti. Sono 5, ad oggi, i suoi album pubblicati. Nel 200 fu la volta di “Living in the present future“, uscito a marzo. In Inghilterra arrivò al 12esimo gradino. “Sub Rosa” è uscito nel 2003, seguito poi, molti anni dopo, nel 2012, da Can’t Get Enough. Nel 2018 ecco la sua ultima fatica, Streets of you. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Milano e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Eagle-Eye Cherry, la scaletta del concerto a Milano, 21 febbraio 2023

Ecco la scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31, a Milano, in calendario martedì 21 febbraio 2023.

Back on Track

Teenage Runaway

Death Defied by Will

Falling in Love Again

Thinking About You

Streets of You

Don’t Give Up

I Like It

Feels So Right

First to Fall

One of Those Days

Shine a Light

Been Here Once Before

Are You Still Having Fun?

Rising Sun

Save Tonight

Eagle-Eye Cherry, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- al prezzo di 28.75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.