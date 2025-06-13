“E’ uscito il nuovo singolo di mia nipote”. L’emozione di Barbara D’Urso, chi è Alessandra

Barbara D’Urso non è solo mamma e nonna, ma è anche una zia fiera dei suoi nipoti. La dimostrazione la si ha avuta con l’ultimo post da lei pubblicato su Instagram, in cui ha fatto sapere ai fan l’orgoglio che prova per la giovane Alessandra e per l’uscita del suo nuovo singolo. La ragazza ha infatti una grande passione per la musica ed è anche sempre stata molto legata alla sua famiglia, tanto che nel corso degli anni sono spesso comparse delle fotografie che la ritraggono insieme ai suoi cugini – figli della D’Urso – e alla zia.

Chi è Alessandra Cassina

Non ci sono molte informazioni sulla giovane donna, dato che lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Si chiama Alessandra Cassina ed è una cantante emergente da sempre appassionata di musica e spettacolo. Il suo profilo Instagram è pubblico e al momento vanta la presenza di più di 2.000 followers, che la seguono con grande affetto. In particolare a catturare l’attenzione dei fan è stato l’ultimo videoclip registrato per promuovere la sua canzone e che è un vero e proprio “pacchetto famiglia“. Alle riprese del video ha infatti partecipato sua nonna, che molti hanno apprezzato per il suo “savoir faire“, come recita il brano.

In più le riprese sono state curate proprio da Emanuele Berardi, figlio di Barbara D’Urso e produttore cinematografico che ha alle spalle diverse esperienze nel mondo del cinema e della regia. “Riprese ammiocuggino, campione di amore e colesterolo“, ha scritto lei rivolgendosi proprio al giovane Emanuele. Il papà di lei Alessandro D’Urso, fratello di Barbara, è invece un fotografo professionista e ha realizzato la copertina del singolo. Con una famiglia così piena di artisti, era infatti impossibile per Alessandra non respirare la stessa aria e non addentrarsi anche lei in questo mondo artistico.

La dedica di Barbara D’Urso

Nel frattempo, l’ex conduttrice Mediaset non può che essere fiera di lei e di tutto il lavoro fatto con il team.La D’urso ha infatti condiviso il nuovo singolo della giovane donna e ha scritto: “E’ uscito il nuovo singolo di mia nipote“. D’altronde è sempre stata legata alla sua famiglia, tanto che negli anni ha pubblicato spesso fotografia in compagnia dei suoi affetti più cari e delle sue due nipotine, figlie di Gianmauro Berardi e della compagna Giulia.