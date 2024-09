È morto Tito Jackson, componente storico dei Jackson 5

Tito Jackson è morto. L’uomo, diventato famoso insieme ai suoi fratelli nei Jackson 5, aveva 70 anni. A dare per primi la notizia è stato il sito “ET” attraverso le parole di Steve Manning, amico ed ex manager di lunga data della famiglia Jackson, che ha rivelato che Tito era morto domenica. Il nipote, Siggy Jackson, ha confermato la sua morte a “People”.

Insieme a Jackie, Jermaine, Marlon e Michael Jackson, Tito è diventato celebre come un membro dei Jackson 5. Secondo quanto raccontato da Manning, Tito potrebbe aver avuto un infarto mentre guidava aggiungendo, tuttavia, che la causa della morte era ufficialmente ancora indeterminata.

Recentemente si era esibito con i fratelli Marlon e Jackie sotto la rinnovata formazione dei Jacksons, inclusa una data di una settimana fa in Inghilterra. Inoltre aveva fatto anche molti show come chitarrista blues negli ultimi 20 anni, anche insieme B.B. King Blues Band.

La notizia è stata, in seguito, confermata in un post su Instagram dai tre figli di Jackson, Taj, Taryll e TJ Jackson, che erano loro stessi un trio R’n’B/pop, con il nome di 3T, negli anni ’90.

“Siamo scioccati, rattristati e addolorati. Nostro padre era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere. Ci mancherà moltissimo. Sarà per sempre il ‘Tito Time’ per noi. Per favore, ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato, ovvero ‘Amatevi l’un l’altro’. Vi vogliamo bene”

Durante la loro carriera e il successo come Jackson 5, conquistarono la vetta con brani come “I Want You Back“, “ABC“, “The Love You Save” e “I’ll Be There“, dando vita ad una sorta di Jacksonmania: i fratelli cantavano e ballavano per conquistare il cuore dell’America sotto la severa guida del padre Joe Jackson.