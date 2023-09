Addio a Steve Harwell, cofondatore della band Smash Mouth. L’uomo è morto all’età di 56 anni, come confermato dal manager del gruppo Robert Hayes. Il musicista, diventato famoso soprattutto per successi come “All Star” e “I’m a Believer”, è morto nella sua casa di Boise, “circondato da familiari e amici”. Secondo quanto emerso, Harwell era stato ricoverato in seguito a complicazioni mediche. La causa della morte è stata un’insufficienza epatica, ha rivelato Hayes a Rolling Stone.

Il manager ha rivelato che Steve Harwell “è morto pacificamente e serenamente”. In una dichiarazione a Rolling Stone, ha offerto un lungo tributo all’artista, che è stato un punto fermo della musica rock degli anni ’90 e ha avuto successo con numerosi album e singoli. Ecco le parole:

“Steve si era ritirato dagli Smash Mouth ormai da due anni e la band continua a fare tournée con il nuovo cantante Zach Goode. Detto questo, l’eredità di Steve vivrà attraverso la musica. Con Steve, gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e hanno scalato le classifiche con due singoli di successo al primo posto, cinque singoli nella Top 40, tre singoli nella Hot 100, quattro album nella Billboard 200 e una nomination ai Grammy, per non parlare delle centinaia di film e posizionamenti televisivi e, naturalmente, quelle caratteristiche musicali in Shrek”

Poi ha continuato:

“La voce iconica di Steve è una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Amava i fan e amava esibirsi. Steve Harwell era un vero americano. Un personaggio più grande della vita che si è irto nel cielo come una candela. Steve dovrebbe essere ricordato per la sua incrollabile concentrazione e l’appassionata determinazione nel raggiungere le vette della celebrità del pop. E il fatto che abbia raggiunto questo obiettivo quasi impossibile con un’esperienza musicale molto limitata rende i suoi successi ancora più notevoli. I suoi unici strumenti erano il suo fascino e carisma irrefrenabili, la sua ambizione impavida e spericolata e i suoi cajones king-size. Steve ha vissuto una vita a tutto gas al 100%. Bruciando brillantemente attraverso l’universo prima di spegnersi”

Lui e il bassista Paul De Lisle furono gli unici due membri costanti della band fino al ritiro di Harwell. Greg Camp ha formato gli Smash Mouth con Steve Harwell, Kevin Coleman e Paul De Lisle. Nel 2001 ha annunciato ufficialmente il suo ritiro per problemi di salute.

Ad Harwell è stata diagnosticata una cardiomiopatia e un’encefalopatia di Wernicke, che possono influenzare le funzioni motorie come la parola e la memoria e causare insufficienza cardiaca, nel 2013. Harwell ha lasciato intendere che si era ritirato perché questi problemi ostacolavano la sua capacità di comportarsi in maniera corretta.