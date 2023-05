E’ scomparso Roberto Rossi, discografico e direttore d’orchestra, colpito da una lunga malattia. La notizia è stata condivisa in queste ore, sul web, suscitando un’onda di ricordi e di addii da parte di amici e colleghi. Dal 2017 era Executive Director A&R Legacy and Special Projects di Sony Music Italy e, da giovane, aveva ottenuto il diploma in pianoforte al Conservatorio di Milano. In diverse occasioni è stato direttore l’orchestra del Festival di Sanremo. Ecco, a seguire, alcuni messaggi di cordoglio sul web, da parte di amici e colleghi.

Lo staff di X Factor Italia

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia di X Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere, sul nostro palco e fuori. Per la sua professionalità, per la sua umanità e gentilezza, per la sua fantastica energia vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine. Da X Factor le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e amici.

Gigi D’Alessio

Dio l’ha voluto al suo fianco per dirigere il coro degli angeli.

Ciao Roberto ❤️

Enrico Ruggeri

Roberto Rossi non c’è più.

Questa foto è del 28 aprile 1982, lui alle tastiere con me e Renato Meli.

Ci eravamo conosciuti un anno prima, aveva suonato nel mio primo album solista: da allora non ci siamo mai persi.

Ha vissuto con la musica, amandola e rispettandola, sempre sorridendo, amato da tutti.

Era la prova che “il discografico” può essere una bella persona.

Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora assieme, aveva diretto l’orchestra per me al Festival: abbiamo passato ancora una volta momenti piacevolissimi.

Ha portato con sè il grande amore che tutti avevano per lui.

PFM

Ciao Roberto, dove andrai continua la tua arte. Un abbraccio grande e buon viaggio

Sony Music Italia

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italy.

Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto ricopriva il ruolo di A&R Director presso Sony Music Italy da più di vent’anni.

Discografico, autore, maestro e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come Direttore di orchestra di tanti Artisti.

E’ scomparso un grande compositore, musicista, discografico nonché Direttore Artistico. Una persona speciale, ricca di umanità e di grande passione per la Musica.

Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta l’industria Musicale e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui.

A nome di tutta Sony Music Italy Andrea Rosi, Presidente, intende esprimere il più sincero cordoglio e le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli.