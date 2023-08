Addio a Robbie Robertson. Il chitarrista e cantante aveva portato il gruppo The Band al massimo del suo successo, negli anni ’70, e tra le sue collaborazioni artistiche spiccano quelle con Bob Dylan e Martin Scorsese. Aveva 80 anni. A dare l’annuncio ufficiale della sua scomparsa è stato il manager storico, Jared Levine:

“Robbie era circondato dalla sua famiglia nel momento della sua morte, tra cui sua moglie, Janet, la sua ex moglie, Dominique, il suo compagno Nicholas e i suoi figli Alexandra , Sebastian, Delphine e Kenny, il partner di Delphine. Lascia anche i suoi nipoti Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel e Seraphina. Robertson ha recentemente completato il suo quattordicesimo progetto di musica da film con il collaboratore abituale Martin Scorsese, per “Killers of the Flower Moon”. Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che vengano fatte donazioni alla Six Nations of the Grand River per sostenere un nuovo Woodland Cultural Center”

Dopo il concerto d’addio ai The Band nel 1976, ha iniziato a collaborare frequentemente con Martin Scorsese come supervisore musicale e produttore musicale a partire dal 1980 in film tra cui “Toro scatenato”, “Gangs of New York, “The Wolf of Wall Street”, “Silence”, “The Irishman” e il recentissimo “Killers of the Flower Moon”.

Di questo rapporto lavorativo, a Variety, il musicista dichiarò:

“Noi stessi siamo sbalorditi dal fatto che la nostra fratellanza sia sopravvissuta a tutto. Ci siamo passati; siamo stati lì e siamo tornati. Sono così orgoglioso della nostra amicizia e del nostro lavoro. È stato solo un regalo nella vita”

Robbie Robertson e il successo con i The Band

Quando faceva parte dei The Band, Robbie Robertson ha anche scritto alcuni dei pezzi più noti del gruppo. Tra questi ricordiamo “Up on Cripple Creek, “The Shape I’m In” e “The Weight”.

I The Band erano un gruppo rock canadese-americano formatosi a Toronto nel 1967 e composto da Rick Danko (basso, chitarra, voce, violino), Garth Hudson (organo, tastiere, fisarmonica, sassofono), Richard Manuel (piano, batteria, voce), Robbie Robertson (chitarra, scrittura di canzoni, voce) e Levon Helm (batteria, voce, mandolino, chitarra). Prima di diventare The Band, tra il 1958 e il 1963, erano conosciuti come gli Hawks, una band di supporto per Ronnie Hawkins e anche per Bob Dylan, a metà degli anni Sessanta.

I The Band si riformarono poi nel 1983 in una reunion ma Robbie Robertson non ne fece parte.