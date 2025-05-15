Duran Duran, Francesca Michielin canterà al Circo Massimo

Reduce dalla partecipazione all’ultimo festival di Sanremo, Francesca Michielin è tra le artiste maggiormente accreditate del panorama musicale italiano. Ha debuttato giovanissima, ma ha conquistato la popolarità grazie a X Factor, un’esperienza che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Oggi ha all’attivo diversi successi, vanta collaborazioni con artisti di rilievo e si è messa alla prova anche alla conduzione. E’ un personaggio molto seguito anche sui social dove racconta il suo vissuto professionale e occasionalmente anche quello privato.

Recentemente ha duettato con Neffa, in un brano contenuto nel nuovo disco del cantante. Francesca si è detta entusiasta di questa collaborazione: “Che sogno, sono nel nuovo disco di Neffa. Stare in studio con lui è un’esperienza unica, anche se a volte subentrano un po’ di pare. Grazie per avermi voluto nel tuo ritorno, da oggi “tutte le strade da qui vanno nel futuro.” Ha scritto sui social. Nei giorni scorsi la cantante di Fango in Paradiso ha rivelato che sarà la guest star del concerto dei Duran Duran al Circo Massimo di Roma. L’evento si terrà il prossimo 15 Giugno 2025 ed è attesissimo dai tanti fans del gruppo.

Francesca aprirà la prima serata e non ha nascosto l’entusiasmo, essere parte di live così ambizioso è davvero esaltante: “Se è un sogno, non svegliatemi”, questa la didascalia che la cantante ha scelto per annunciare la sua presenza al Circo Massimo. Lo scorso Febbraio i Duran Duran sono stati gli ospiti speciali di Sanremo, la band capitanata da Simon Le Bon si è esibita il giorno in cui la Michielin era a riposo per questo non è riuscita ad incontrarli, ma ora avrà una seconda occasione.

Duran Duran, ritorno attesissimo in Italia: tutte le date

I Duran Duran tornano live in Italia dopo tanti anni. L’iconica band, che negli ottanta ha fatto impazzire milioni di ragazzini, è pronta a sfoggiare tutto il suo repertorio nelle diverse date già stabilite e tutte sold out. Il gruppo formato dal frontman Simon Le Bon, dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor, si esibirà a Bari, Milano e Cagliari, ma gli occhi sono puntati sulle due date romane.

Il 15 e il 16 Giugno la band incanterà Roma: due serate evento che saranno aperte da Francesca Michielin e Jack Savoretti, artista italo-britannico. Le due guest star non vedono l’ora di vivere questa esperienza magica che li catapulterà in un modo musicale diverso e intenso. La scaletta scelta dallo storico gruppo inglese prevede le hit senza tempo come Rio, Hungry Like the Wolf, Come Undone e Ordinary World, ma anche alcune tracce dell’ultimo disco Danse Macabre.

Francesca Michielin, debutto all’Arena di Verona per il “Michielin30 – tutto in una notte”

Dopo la partecipazione al concerto romano dei Duran Duran di Roma Francesca Michielin tornerà live a il 4 ottobre, giorno del suo compleanno. La giovane artista si esibirà all’Arena di Verona per il “Michielin30 – tutto in una notte”, un concerto dove celebrerà la sua musica la sua carriera e i 30 anni. Al suo fianco nel prestigioso teatro diversi ospiti tra cui Carmen Consoli, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Max Gazzè e molti altri.

Anche i Coma Cose e Tommaso Paradiso hanno annunciato che parteciperanno alla festa di Francesca Michielin. Il conto alla rovescia è appena iniziato e la cantante non vede l’ora di condividere la sua gioia con i tanti fan che saranno presenti all’Arena, ma anche con quelli che la seguono con dedizione sui social.