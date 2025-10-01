Duran Duran, la figlia di John Taylor sposa in Sicilia: tre giorni di festa con la band protagonista

Il fortissimo legame tra l’Italia e i Duran Duran è reso ancora più speciale dal matrimonio di Atlanta, la figlia del bassista della band John Taylor che questo fine settimana si è sposata a Salina, nelle Eolie

Sabato scorso l’isola di Salina, nel cuore dell’arcipelago delle Eolie, ha fatto da sfondo al matrimonio di Atlanta de Cadenet Taylor, figlia del bassista e co‑fondatore dei Duran Duran John Taylor, con il musicista canadese David Macklovitch.

Duran Duran, matrimonio in Sicilia

La coppia, insieme da diversi anni, ha scelto la Sicilia e il contesto davvero molto speciale delle Eolie per festeggiare con amici e familiari dopo il matrimonio ufficiale, celebrato a New York in forma civile. La scelta della coppia è caduta su uno degli alberghi più esclusivi dell’arcipelago, l’Hotel Signum di Malfa. Un contesto splendido ma anche molto intimo, reso celebre dalle immagini de Il Postino, il capolavoro di Massimo Troisi, che girò moltissime scene proprio qui.

Il matrimonio era in programma da diverse settimane: ma la coppia è stata attentissima a tenere tutto nel massimo riserbo.

Presenze annunciate e confermato erano Nick Rhodes e Roger Taylor, rispettivamente tastierista e batterista dei Duran Duran, insieme a nomi della club culture londinese come gli A‑Trak, anche loro membri del progetto Chromeo del quale fa parte anche lo sposo, il famosissimo produttore e DJ Armand Van Helden.

Simon Le Bon non c’era

Grande assente Simon Le Bon, che ha fatto visita privatamente agli sposi, e che era al matrimonio di New York, ma che poco prima delle nozze è dovuto ripartire per alcuni impegni familiari.

Tra brindisi e abbracci familiari, le foto di rito mostrano Atlanta in abito bianco senza spalline accanto al padre John, con uno splendido arcobaleno a chiudere la scena sul mare di settembre.

Matrimonio esclusivo e lussuoso anche in considerazione di un ricevimento di altissimo livello, curato dalla chef Martina Caruso, a base di pesce azzurro, erbe spontanee, capperi di Salina, agrumi e vini delle isole in un contesto estremamente curato e raffinato.

I Duran e l’Italia

Il matrimonio di Atlanta arriva poche settimane dopo quello di Ellea Taylor, figlia del batterista Roger Taylor (John e Roger sono omonimi ma non parenti), celebrato al Castello di Rocca Cilento. Un filo rosso che conferma il legame affettivo tra la famiglia Taylor e l’Italia, destinazione scelta non solo per la bellezza delle location ma per l’accoglienza e la competenza della filiera wedding.

In Italia i Duran Duran hanno sempre trascorso molte delle loro estati e delle loro vacanze: grandissimo appassionato di Vela, Simon Le Bon ha sempre scelto il nostro paese per le sue regate in famiglia. Nonostante qualche anno fa un drammatico naufragio gli sia quasi costato la vita.

Simon Le Bon e i rischi della vela

Iscritto alla Fastnet, Le Bon naufragò e venne soccorso in mare dopo essere rimasto per 40 minuti in attesa di un elicottero appeso all’albero maestro, semi inabissato.

Recuperata la barca Le Bon riuscì a ripararla e partire qualche settimana dopo per la Whitbred. Con la nascita dei figli Le Bon ha deciso di rallentare i rischi e le regate, e ha venduto il Drum. Ma la sua passione per le barche è ancora intatta. Ne possiede diverse: una delle quali, un vecchio battello a motore in legno, è ormeggiato in Liguria.

La band il 21 ottobre tornerà dal vivo a Parigi poi, dopo alcune date in Europa – Basilea, Nottingham e Manchester – i Duran Duran si trasferiranno negli USA per diverse date a cavallo dell’anno nuovo.