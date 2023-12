Stasera su Rai 1 andrà in onda “Dumbo”, film d’avventura fantasy del 2019 con la regia di Tim Burton. Si tratta di un adattamento live-action e rivisitazione dell’omonimo film d’animazione di Walt Disney del 1941, basato sul romanzo di Helen Aberson e Harold Pearl. Il l film è interpretato da Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green e Alan Arkin, e racconta le avventure e le vicende di una famiglia che lavora in un circo itinerante in fallimento fino a quando incontra un elefantino con orecchie estremamente grandi che è in grado di volare. La pellicola è stata presentata in anteprima a Los Angeles l’11 marzo 2019 ed è uscita nelle sale negli Stati Uniti il ​​29 marzo 2019. Dumbo ha incassato 353 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 170 milioni di dollari.

Ecco la trama, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Il nuovo lumgometraggio Dumbo segue Holt Farrier (Colin Farrell), un ex circense che trova la sua vita stravolta quando torna dalla guerra. Il proprietario di un circo, Max Medici (Danny DeVito), assume Holt per prendersi cura di un elefante appena nato, le cui orecchie enormi lo rendono uno zimbello in un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt (Nico Parker e Finley Hobbins) scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) e un’acrobata e artista aerea di nome Colette Marchant (Eva Green) s’impegnano per rendere il peculiare pachiderma una star.

La colonna sonora di Dumbo

Danny Elfman è stato annunciato come compositore della colonna sonora del film già due anni prima, nel 2017. La cantante norvegese Aurora ha inciso una cover della canzone del film originale “Baby Mine” per il trailer del remake, sebbene non sia stata poi inserita nella pellicola vero e propria. Anche gli Arcade Fire hanno interpretato una versione per titoli di coda di “Baby Mine” per il film, che è stato pubblicato come singolo l’11 marzo 2019.

Logos / Intro

Train’s a Comin

The Homecoming

Meet the Family

Stampede!

Baby Mine

Dumbo’s Theme

Clowns 1

Vandevere’s Arrival

Dumbo Soars

Happy Days

Goodbye Mrs. Jumbo

Photographs / First Flight

Colosseum

Pink Elephants on Parade

Colette’s Theme

First Rehearsal

Clowns 2

Nightmare Island

Dumbo in Hell

Holt in Action

Searching for Milly

The Breakout

Rescuing the Farriers

The Final Confrontation

Medici Circus / Miracles Can Happen

Baby Mine (Arcade Fire)

Soaring Suite

Carnival Music