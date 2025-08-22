Dua Lipa, 30 anni da regina del pop: i successi e le prossime tappe in carriera

Tanti auguri Dua Lipa: la superstar è nata a Londra il 22 agosto 1995 da genitori kosovaro-albanesi emigrati in Inghilterra nei primi anni ’90. Cresciuta in una casa dove la musica era pane quotidiano – suo padre era il cantante di una band pop di grande successo nei Balcani, gli Oda – Dua Lipa (non è un nome d’arte ma il suo nome di battesimo, Dua in lingua kossovara significa amore) ha sviluppato presto la sua passione, iniziando a pubblicare cover su YouTube a soli 14 anni.

Il padre le faceva ascoltare Bowie, Radiohead, Police. Lei si appassiona a Nelly Furtado, Britney Spears, Christina Aguilera e a poco a poco educa la sua voce intendo le straordinarie potenzialità dei social: “Ho capito che la mia passione poteva diventare un lavoro quando ho ricevuto il primo compenso da You Tube, 14 sterline…” dichiarò nel 2023

Dua Lipa, un talento naturale

Dopo una prima esperienza come modella, Dua sceglie di puntare tutto sulla musica. Nel 2015 firma con Warner Records e pubblica il suo primo singolo Be the One.

Altro che 14 sterline… Il brano scala immediatamente scalato le classifiche britanniche, e poi quelle europee. Da lì, la strada è stata un crescendo inarrestabile: nel 2017 il suo album di debutto e il successo mondiale di New Rules la consacrano consacrata come nuova icona del pop globale.

Dua Lipa e la consacrazione con Future Nostalgia

Il 2020 è l’anno della svolta definitiva. Con Future Nostalgia, Dua Lipa porta il suo pop verso una nuova dimensione. Il suo è un disco che mescola nu-disco, funk e sonorità anni ’80. Una produzione versatile e articolata che le frutta Grammy e BRIT Awards. Brani come Don’t Start Now, Physical e Levitating sono diventati inni generazionali, trasformandola in una superstar globale capace di dominare classifiche e palchi in tutto il mondo.

Parallelamente alla musica, Dua Lipa ha affermato la sua influenza nella moda e nel cinema. Nel 2023 recita nel film Barbie, interpretando la Sirena e firmando la hit Dance the Night, confermando la sua versatilità.

Nel 2024 è protagonista di Argylle accanto a Henry Cavill: e il corteggiamento dei registi diventa un’alternativa sempre più concreta per un’artista completa e globale.

Radical Optimism e la nuova era

Con l’uscita del terzo album, Radical Optimism, un progetto che guarda al futuro con un mix di elettronica e atmosfere sognanti, Dua Lipa diventa piazza altri colpi decisivi. Il singolo Houdini ha confermato la sua capacità di trasformare ogni brano in un tormentone. Il tour mondiale tocca anche l’Italia, con due date memorabili: a Milano, dove ha sorpreso il pubblico cantando un omaggio a Raffaella Carrà, e a Roma, dove ha infiammato il Circo Massimo davanti a decine di migliaia di fan.

Il rapporto di Dua Lipa con l’Italia è sempre stato speciale: oltre a Sanremo 2020, dove ha incantato un pubblico che ancora non la conosceva in termini assoluti con Don’t Start Now, ha più volte trascorso vacanze nel nostro Paese e dichiarato amore per la nostra cucina e la nostra cultura.

Una popstar cosmopolita

Oggi, a 30 anni, Dua Lipa è più di una cantante: è un fenomeno culturale. Con tre Grammy, sette Brit Awards e oltre 25 milioni di dischi venduti, rappresenta una generazione di artisti che non temono di spaziare tra musica, cinema, moda e impegno sociale. Attivissima in ambito filantropico e sociale attraverso la sua Sunny Hill Foundation, Dua Lipa continua a mantenere un forte legame con le sue radici kosovare, organizzando a Pristina il Sunny Hill Festival, ormai appuntamento fisso della scena europea.

Silenziosamente finanzia case famiglia per le giovani ragazze madri incentivando la vita artistica di talenti che non riescono a uscire dalla povertà, finanziando loro studi fino ad accademia e università.