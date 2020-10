E’ bastato un video su TikTok. diventato virale in pochissimo tempo, a riportare al primo posto su iTunes il brano “Dreams” dei Fleetwood Mac. Ecco cosa è successo.

Nathan Apodaca ha pubblicato un breve video mentre viaggia sul suo skateboard e beve succo di mirtillo rosso cantando quel pezzo. Un primo piano, mentre si riprende, in una strada semideserta. Beve del successo, canta (in playback) un passaggio della canzone e quei pochi secondi diventano un successo.



Pubblicato il 25 settembre scorso, la clip ha raccolto più di 20 milioni di visualizzazioni su TikTok, ha causato un picco del 374% negli streaming di “Dreams” e ha persino ottenuto il ringraziamento dello stesso gruppo. Dopo essere diventato virale, è stato anche riferito che Apodaca aveva ricevuto 10.000 in donazioni.



Lui stesso ha raccontato come è nato il video.

“Ero tipo, ‘Santo cielo, ma è una follia’”, ha detto a PAPER, aggiungendo che al momento sta cercando di usare i soldi per acquistare un nuovo camion. Dopotutto, come ha spiegato, il motivo per cui stava pattinando in autostrada in primo luogo era perché la sua macchina si era fermata mentre andava a lavorare in un magazzino di patate.

“Ero tipo, ‘Amico, non mi limiterò a sedermi, farò tardi e perderò il mio bonus o altro. Non aspetterò un passaggio.’ Quindi ho preso il mio succo, che ho sempre con me, e il mio skateboard, che ho con me nel caso in cui finissi la benzina, sono saltato giù e ho iniziato a pattinare sull’autostrada”

Il risultato successivo? “Dreams” è cresciuto su Spotify e iTunes da quando il video è diventato virale, ed è davvero esploso negli ultimi giorni. Il classico successo di Fleetwood Mac è la dodicesima canzone più ascoltata su Spotify negli Stati Uniti e ha appena raggiunto il numero uno su iTunes. Non solo, ma un’altra versione del pezzo è al numero nove. A questo ritmo, “Dreams” si preannuncia come un enorme successo nelle classifiche della Billboard Hot 100 ancora una volta – 43 anni dopo essere stato originariamente pubblicato.

Guarda il video virale qui sotto: