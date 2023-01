I Dream Theater si esibiranno questa sera, 23 gennaio 2023, al Teatro Palapartenope a Napoli con una nuova tappa del loro tour. The Top of The World Tour è una serie di concerti della band a sostegno del loro ultimo album in studio, A View From The Top Of The World. A loro si sono uniti Arch Echo e Falset nella tappa nordamericana, Tesseract e Devin Townsend durante la prima tappa europea e Arion nella seconda tappa europea. Questo segna il loro primo tour da quando il Distance Over Time Tour è stato cancellato nel mezzo della sua tappa europea a causa della pandemia di COVID-19. Questo tour segna la prima volta dell’interpretazione live del brano “The Count of Tuscany dal 2011, la prima volta che 6:00 è stato suonato dal 2012 e la prima volta che Bridges in the Sky e About to Crash vengono suonati dal vivo dal 2015.

A View from the Top of the World è il quindicesimo disco in studio dei Dream Theater ed è stato pubblicato il 22 ottobre 2021. Questo è il loro primo album ad essere registrato nel loro studio, DTHQ (Dream Theater Headquarters), nonché il primo da Black Clouds & Silver Linings (2009) a includere meno di nove tracce, e il primo da Dream Theater (2013) che contiene un brano della durata di almeno dieci minuti e che termina con il brano più lungo.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Dream Theater, Napoli, 23 gennaio 2023, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data dei Dream Theater a Napoli, lunedì 23 gennaio 2023. Si parte da 40.25 euro per la tribuna numerata fino ai 74.75 euro della Poltronissima. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Dream Theater, Napoli, 23 gennaio 2023, Scaletta concerto

A seguire potete leggere la scaletta del concerto a Napoli.

The Alien

6:00

Sleeping Giant

Bridges in the Sky

Caught in a Web

Answering the Call

Happy Birthday to You

Solitary Shell

About to Crash (Reprise)

Losing Time/Grand Finale

Pull Me Under

A View From the Top of the World

The Count of Tuscany